La presidenta de la Liga Futsal Esquel Chubut, Tamara Morales, dialogó con Red43 y contó que el 12 de marzo se llevará a cabo un torneo de futsal.

"El 11 de marzo se realizará una previa con los delegados, el Presidente y el Coordinador de Puerto Madryn", dijo Morales y señaló que le dará la bienvenida a los equipos que participarán del torneo.

Cabe señalar que las inscripciones cerrarán el 9 de marzo. Las mismas tendrán un costo de $25.000, "la mitad se abona cuando dan la lista de Buena Fe y el resto tiene fecha hasta el quinto partido".

Por otra parte, Morales comentó que mantuvieron un dialogo con el presidente acerca de que "legalmente no se le puede prohibir a ningún equipo que pueda estar en otra liga. Si están federados o no son equipos amateur. Para los equipos que se quieran sumar no tengan miedo somos totalmente independiente".

En cuanto al torneo, Tamara Morales indicó que "el formato será todos contra todos. No habrá divisiones. Estamos ultimando que van a ser 12 equipos". Además, adelantó que se premiará con copa de oro y copa de plata.

"Los ganadores los daremos a conocer en la semi final, tienen entradas para poder ir a los panamericanos fuera del país y hacer una salida en Puerto Madryn", resaltó.

Para más información comunicarse con Tamara Morales al 2805058826 o ingresar a Liga Esquel Futsal (Facebook).