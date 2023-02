Por Carlos Guajardo

“En principio las llamadas revelaron que personas que se habían descartado y que eran simplemente testigos están implicadas. Por ejemplo, la pareja de Saúl estaba “actuando” y lo sindicó a Tello como que la había acosado. Y no era cierto, ella tenía una relación con Tello de hacía más de un año, tenía una relación paralela y eso se confirmó todo en las conversaciones y mensajes de los teléfonos. Y salió que había un plan para asesinarlo desde hacía tiempo ya que Tello le había avisado que se iba a mandar “una macana y no me lo vas a perdonar”.

La voz de Bonifacio Anticaneo suena melancólica pero firme. Aguanta el dolor como puede: “Estamos hechos percha”, le dice a Red43 tras revelar detalles del asesinato de su hijo, Saúl Anticaneo ocurrido el 23 de octubre del año pasado en la casa que alquilaba en Río Mayo. Las escuchas telefónicas, los mensajes telefónicos y de redes sociales revelaron lo que en el pueblo era un secreto a voces: la novia de Saúl tenía una relación paralela con Antonio Tello, un peón rural oriundo de Santa Cruz y principal sospechoso de ser el autor del crimen. Tello está detenido con prisión preventiva en un calabozo de la localidad de Las Heras, en la vecina provincia.

“Ella (por la novia de Saúl) dijo al principio que Tello la acosaba, que estaba obsesionado con ella. Pero no era asi. Hacía un año que tenían una relación. Y hubo un plan para terminar con la vida de mi hijo. Incluso hay más implicados. Gente del pueblo que hizo un seguimiento respecto a cómo vivía Saúl”, agrega Bonifacio y aclara que “todo lo que digo lo tengo en papeles firmados en mi poder”. Efectivamente, como querellante la familia tiene acceso a los expedientes que certifican lo que ocurre en las audiencias.

Saúl Anticaneo tenía 28 años. Era payador y además trabajaba en un supermercado de Río Mayo. Lo asesinaron de tres balazos entre las 0,51 y las 4 del 23 de octubre de 2022. No le dieron oportunidad de defenderse porque lo mataron mientras dormía. Todas las balas ingresaron a la altura del cuello, del lado izquierdo, según reveló la autopsia. Era muy querido en el pueblo y estaba preparando una edición de la Fiesta del Peón Golondrina, ese trabajador que va por los campos esperando algún contrato en épocas de esquila o señaladas. Eso era precisamente a lo que se dedicaba su supuesto asesino.

“Aparecieron más pruebas con la investigación de los teléfonos y empezaron a surgir varias cosas. Ojalá dios quiera que este señor quede preso. Pero hay que esperar, la justicia es muy lenta aunque estoy conforme con lo que está haciendo. Lo que estoy comentando es porque está en los papeles que tengo en mi poder, todo escrito y firmado. Incluso esa chica salió a hablar diciendo que nosotros la estábamos defraudando, que estábamos ensuciando a su persona. Era la testigo principal de la causa pero resulta que no es asi, ella es cómplice. Fue un crimen alevoso, una ejecución muy bien planeada”, dice el padre de Saúl en conversación con Red43 desde Río Mayo.

Y agrega: “Hubo falsos testimonios, se mintió. Aunque se encargaron de borrar todo de los celulares y las redes, todo se pudo recuperar. A mi me mataron un hijo. Asi son las cosas. Pero yo tampoco voy a salir a matar a nadie, no quiero venganza porque no es lo mío, no es lo de mi familia. Somos gente humilde, de trabajo. Además, hay personas del pueblo que hicieron de “campana”, hicieron inteligencia. Hay más gente implicada”.

El abogado que representa a la familia pidió que el juicio se haga por jurados. Dentro de muy pocos días habrá una nueva audiencia porque vence el plazo de la investigación. O bien se dará un nuevo plazo o el juez decidirá la fecha del juicio. “Todos nos dicen que fue un asesinato muy bien planeado. Conocían todos los movimientos de Saúl. Cuando estaba en la casa, si estaban los perros, si la puerta de entrada estaba abierta. Dijeron que Saúl dejaba la puerta abierta, pero no era asi. La pareja le había cerrado la puerta y lo dejó encerrado. Saúl tuvo que llamar al encargado para que se la abra. Se quedó sin llave como dos meses antes de que lo maten. Asi que era todo muy bien planeado”.

“Que quiere que les diga. Nosotros estamos hechos percha. Vivimos en El Chalía, somos de una comunidad aborígen. Tenemos una casa en Río Mayo. Mi esposa está mal de salud. Yo tuve problemas del corazón por presión alta. Y bueno, la podemos llevar esperando justicia. Quedan 7 hijos vivos, la menor tiene 21 y seguía Saúl. Es muy cobarde lo que han hecho con mi hijo. Fue horrible. Queremos que quienes lo hicieron vayan presos. Tal vez podamos dormir un poco más tranquilos aunque a nuestro hijo no lo vamos a recuperar nunca. Lo planearon y lo mataron”, finalizó Bonifacio.

Todos los datos aportados por el padre de Saúl fueron confirmados a Red43 por voceros de la fiscalía de Sarmiento que lleva el caso con la participación de la fiscal Rita Barrionuevo. Hay que recordar que las tragedias de la familia comenzaron hace mucho tiempo, más de 10 años: Leonardo Gastón, uno de los hermanos de Saúl se quitó la vida. Por una macabra coincidencia fue también por una mujer. Tenía solo 19 años.