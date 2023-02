-Por Lelia Castro-

Rocío Arancibia es muy reconocida en el mundo campero de la zona como “la novia del chamamé”. Vive en la ciudad de Esquel, pero es oriunda de Las Heras (Santa Cruz), con renombre en toda la provincia de Chubut, Santa Cruz y Chile.

Tuvo una muy linda infancia junto a sus padres Guido y Mónica, y su hermano Juan en Santa Cruz. Por cuestiones laborales, su padre de chico tuvo que mudarse de Lagunita Salada (zona de Gorro Frigio) hacia Santa Cruz, ya que es una zona petrolera y había más posibilidades de trabajo.

El tema de la música, el chamamé y el acordeón lo mamó desde chica, “mi papá, desde que tengo memoria que toca el acordeón, así que nos criamos con el acordeón, el baile, los cumpleaños y demás”. Sin embargo, aclara que él solamente era músico de señalada.

Comenzó alrededor de los once años, cuando su hermano empezó sólo a tocar el acordeón y la llevaba a los ensayos para aprender a tocar la guitarra.

Luego, a los 15 años Juan le enseña a tocar el acordeón, comenzaron a viajar y tocar en diferentes lugares, aunque cuando su hermano formó su familia, ya no viajaba siempre con ella, sólo cuando podía.

“Habré estado un año más o menos hasta que empecé a salir a las fiestas, pero sola cuando me vine para acá, porque tuve que armar mi grupo sola. Pero mientras estaba allá siempre con él y con mi papá también”.

Su primera vez sola en un escenario fue en Los Antiguos, en un encuentro que se hace allí todos los años entre julio y agosto. En ese momento había alrededor de cien acordeonistas de toda la Patagonia y de Chile. Y ella ahí, en su primer encuentro a solas con el público.

“¡Unos nervios, lleno de gente! Era la primera vez que iba a subir, y no sé si sabía cuatro o cinco temas (risas), así que re lindo, re lindo. Había chicos más chiquititos que yo. Ahí arrancamos. Después empecé a salir a otras fiestas, a jineteadas y de más, y ya me empecé a aprender otros temas, así que ese fue el comienzo”.

Está estudiando el profesorado de música, que le encanta porque estudia la carrera que le gusta, la cual está relacionada con su pasión por el acordeón. Así que se acomoda y lleva a cabo ambas cosas con mucho entusiasmo. Realiza ambas cosas en paralelo, pero están ampliamente relacionadas.

“Cuando se puede salir se sale y cuando no, no, porque hay que salir a las fiestas los findes y hay que viajar, salir un viernes y volver un domingo o lunes si se puede, depende si es lejos o no. Así que es llegar el lunes a estudiar, cansada o como sea, pero igual”.