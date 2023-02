Desesperado pedido de pobladores del PNLA: Se quemó la usina y estarán varios meses sin energía

En la mañana de este martes, dialogamos con Norma Pugh, pobladora del Parque Nacional Los Alerces, para conocer más detalles de cómo ha afectado el incendio a cada poblador del lugar.

En principio, contó que debido al cambio de dirección del viento en las últimas horas, las llamas se están dirigiendo hacia la zona de Quimey Quipan.

Posteriormente, dio a conocer la situación de servicio eléctrico, con el que ya no se cuenta en el lugar por la pérdida total de la usina, producto de las llamas: "No tenemos servicio eléctrico y nos dijeron que estaremos varios meses así. Estamos aguantando con generadores, pero no sabemos hasta cuando".

"Los motores de la usina reventaron por completo y nos avisaron que por varios meses estaremos sin servicio eléctrico. Tenemos cabañas, proveedurías; las heladeras y freezers llenos de mercadería. Nosotros trabajamos todo el año; vienen los vecinos de la villa y los que están de paso"

En este marco, agregó que la usina abastecía a un gran sector; hasta la zona de Bahía Rosales: "hay muchos pobladores que están más resguardados y que se ven afectados por la situación".

Seguidamente, Norma agradeció el espacio para poder contar lo que está pasando en el lugar: "nuestro trabajo tiene que ver con el servicio de negocio. Teníamos la mercadería recién puesta y ahora no sabemos hasta cuando vamos a poder solventar el costo de los generadores para mantener los productos".

"Apelo a las autoridades sin distinción de banderas; este es un año electoral. Los políticos nos podrían dar una mano y agilizar lo que tenga que ver con generar algún tipo de ayuda. Es urgente; no solo para nosotros, sino para los pobladores. Hay gente que depende de medicación, tenemos la salita. Esto es para todos; es vital tener energía eléctrica"

El costo de los generadores es elevado. La pobladora detalla que a diario, se debe viajar a Trevelin o Esquel a buscar combustible para abastecerse: "no sabemos cuánto vamos a aguantar".

"La temporada está perdida. En febrero no vamos a trabajar. Más allá del incendio, la gente puede andar y circular. Nosotros puntualmente estamos en la portada centro. Somos muchas familias que dependemos del trabajo que se hace con el turismo. Acá estamos trabajando con las cabalgatas en Rincón del Sol, también con la proveeduría de 08 a 00 hs todos los días. Lo que no tenemos es internet"

Rincón del Sol, Club de Pescadores, Pucon Pai, Club de Bancarios, entre otros, son los sectores que se ven afectados a la situación de falta de conectividad por lo ocurrido con la usina: "hoy es fundamental la conexión".