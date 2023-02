“Hace algunas semanas solicitamos que se declare la Emergencia Ígnea en Chubut. Hoy frente a la grave situación en Parque Los Alerces más que nunca es prioridad que se refuercen los operativos en la zona y se investiguen los hechos que provocan daños irreparables en nuestra provincia”, sostuvo.

Torres, por estas horas, elevará un pedido al Ejecutivo Nacional para que garantice la seguridad de los chubutenses y de los recursos naturales frente a los recurrentes incendios que vienen sucediendo en la cordillera sin que las autoridades hagan nada para evitarlo.

“Pedimos que haya un acompañamiento a todos los vecinos y de prevención para que esto no vuelva a pasar. Hay que terminar con un comité de crisis detrás del otro. No podemos seguir poniendo en riesgo el patrimonio y la seguridad de tantos chubutenses”.

El senador cuestionó que el kirchnerismo relativiza estos hechos que no dejan vivir en paz a los pobladores, como la amenaza permanente de los grupos terroristas y las usurpaciones en el Parque Los Alerces.

“Tanto las autoridades oficialistas locales como nacionales hacen la vista gorda con delitos que hace un tiempo que están sucediendo. Hay una toma en el Parque Los Alerces, y la respuesta de la Justicia fue una medida de no innovar”, señaló.





“ARCIONI TIENE QUE ESTAR AHÍ”



Torres, en tanto, recordó que hace poco él pidió que el gobierno reaccione frente a la escalada de atentados terroristas que pusieron en riesgo la vida, los recursos y los bienes de los chubutenses.

“Hablaba de la escalada de violencia con estos focos de incendio, y la respuesta de Juan Pablo Luque y del intendente de El Hoyo (Pol Huisman) fue que la RAM es una camioneta, con sorna, riéndose; estamos hablando de cumplir la ley, que tiene que ser la misma para todos”, advirtió.

En esta línea, el senador consideró que el gobernador Mariano Arcioni debería hacerse presente en la zona de conflicto e involucrarse de lleno en la problemática de las tomas de tierras y los atentados.

“El Gobernador tiene que estar ahí, sentarse con el fiscal y el juez y decirle que están tomando el parque, no puede ser, ideologizar este tema es ridículo. ¿Cómo vamos a hablar de desarrollo si no podemos garantizar siquiera la seguridad jurídica de no poder garantizar que no tomen las tierras?”, inquirió.

Por último, recordó que desde un primer momento él propuso trabajar en conjunto con Nación para ir a fondo contra estos actos criminales, pero lo único que recibió como respuesta fueron “comentarios ácidos” del ministro Aníbal Fernández.

“Las últimas veces que solicitamos que haya un comando conjunto permanente, no hubo respuesta más allá de los comentarios ácidos y cínicos a los que nos tiene acostumbrado el Ministro de Seguridad de la Nación”, sentenció.