El intendente de la ciudad, Sergio Ongarato, en diálogo con Red43 se refirió al estado de las obras de servicios e infraestructura en Valle Chico.

"El proyecto comenzó en 2012. Desde la Municipalidad se hicieron los proyectos de loteo y de redes de infraestructura, y cuando asumí en 2015 me tocó tener las obras adjudicadas con una empresa constructora local", indicó, y recordó que los terrenos fueron adjudicados por ordenanza a afiliados de distintos gremios con sede en Esquel, Área de Tierras Fiscales y al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)

Respecto a la situación de las obras de servicios, señaló que "el agua y las cloacas no están terminadas, están funcionando parcialmente". Asimismo aclaró que el servicio de agua no es manejado por la Cooperativa 16 de octubre porque "hay cuestiones técnicas que no están terminadas".

"Esperamos que quien contrata , el IPV, termine las obras a través de la empresa constructora", sostuvo.

"Hay un conflicto hace años en donde la empresa sostiene que le deben dinero y el IPV indica que no le debe nada", recordó. En este sentido, lamentó que los vecinos y sindicatos sean perjudicados por esta situación.

"Son más de 200 lotes en los que se podría construir si contáramos con servicios", afirmó.

Asimismo, recordó que el IPV le delegó al municipio la obra de energía eléctrica "en uno de los peores momentos donde la inflación llegaba a tener un pico muy grande y donde las empresas proveedoras no tenian los insumos", sostuvo.