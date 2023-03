Un grupo de madres de alumnos de la Escuela 502 se autoconvocaron en las afueras del establecimiento educativo para exigir soluciones ante irregularidades en el servicio de transporte.

María Angelica Lanfranco dialogó con Red43 y explicó que por quinto año consecutivo están teniendo problemas con el transporte para la escuela 502 y los establecimientos educativos rurales y remarcó: "es la tercer semana que no tienen transporte y la matricula ha bajado un 50%".

"El 50% de los alumnos está perdiendo la escolarización".

"Lo que venimos a plantear es que si se sabe el tiempo de la burocracia que lo tengan en cuenta y avisen", dijo Lanfranco y señaló que esto afecta a chicos de Valle Chico, Ceferino, Badén y otros sectores de Esquel.

Jesica Valdes expresó: "Mi nene nunca ha podido venir a la escuela. El hecho de que no pueda asistir a clase no me gusta, es frustrante. No estoy en una situación económica como para pagar el colectivo".

Por su parte, Blanca tranamil resaltó acerca de la importancia de que se reanude lo antes posible el servicio de transporte escolar y que se agilice la burocracia ante esta problemática.