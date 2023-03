El propietario de Esquel Propiedades, Fernando Sánchez, dialogó con Red43 y se refirió a las dificultades de alquiler un inmueble en la ciudad.

"Siempre se vivió una cuestión de alta demanda de alquileres. La particularidad empezó a darse desde el cambio de la ley de alquileres, desordenó el mercado de alquileres y hoy están perjudicadas las dos partes".

"El problema no es que los alquileres están altos, sino que los sueldos bajos", resaltó Sánchez.

"El alquiler que se está sacando en relación al capital que está arriesgando el propietario es muy bajo. Nunca estuvo históricamente tan bajo. El propietario entiende la situación y siempre contempla las distintas situaciones", dijo y agregó que "lamentablemente no se puede sostener. Si la ley nos dice que no podemos actualizar el precio antes de un año con la incertidumbre y el caos que vivimos en el país, me dicen que no van a alquilarlo a nivel permanente".

Respecto a la ley de alquileres, Sánchez señaló que hay movimientos políticos que están hablando de derogarla porque "la ley es muy injusta y perjudicial para todas las partes".

En este sentido, el propietario remarcó: "Lo concreto es que todo monto de alquiler queda retrasado a la verdadera inflación. El aumento anual es del 90% y se están ajustando. Es un montón en un alquiler. Si hace unos meses el inquilino estaba pagando un alquiler muy por debajo del valor del mercado, te das cuenta que las dos partes están perjudicadas"