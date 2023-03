El 13 de marzo de 2013 fue elegido tras una votación como el papa N° 206 de la Iglesia Católica, a partir de entonces Jorge Mario Bergoglio comenzó a llamarse Papa Francisco. Este año, cumple 10 años como máximo líder de la Iglesia, en ese contexto le concedió una entrevista a Infobae.

En las primeras charlas, el periodista de Infobae le preguntó si Francisco se sentía diferente ya que mucha gente que lo conoce lo ve más feliz en el Vaticano. El pontífice respondió: “Yo siempre estuve contento con mi ministerio, aún en los momentos difíciles. Esa felicidad. Se ve que la gente me mira más ahora, pero siempre fui así. Yo no creo que he cambiado acá. Por ahí me viene un poco de nostalgia de Buenos Aires porque no puedo callejear como hacía allá. Pero yo no sabría cuantificar la tranquilidad, la paz, la alegría interior que tengo. Para mí siempre es la misma”.

Al referirse a la homosexualidad, Francisco expresó: “La iglesia es para todos. Y cada uno resuelve sus posturas ante el Señor con la fuerza que tenga. Esta es una iglesia de pecadores. La iglesia de santos no sé dónde está, acá somos todos pecadores. ¿Y quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad? Si es más bien de la pandilla del diablo, bueno, a defender un poquito. Pero hoy día se pone mucho la lupa sobre este problema. Creo que hay que ir a lo esencial del evangelio: Jesús llama a todos y cada uno resuelve su relación con Dios como puede o como quiere. A veces [uno] quiere y no puede, pero el Señor espera siempre”.

Al hablar sobre los matrimonios que se separaron y volvieron a rehacer su vida con otra parejas y sobre el celibato de los curas, comentó: “Aconsejo a los matrimonios separados que vayan a su obispo, que vayan y le presenten su situación. En la iglesia católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Acá en la Curia tenemos uno —hoy mismo me lo crucé— que tiene su señora, su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio el celibato es una disciplina”.

Dentro del Vaticano hay muchas mujeres trabajando y ocupando un rol protagónico para la iglesia, expresó: “El machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, pero es parte de la cultura, no es culpa de nadie. Siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo: el Consejo de Economía son seis cardenales y seis laicos. Los laicos todos varones por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y cinco mujeres. Tienen otra metodología, las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia, diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos. Y tienen que complementarse”.

En cuanto a visitar el país sostuvo que en 2017 estuvo planeado el viaje pero no se dió, por lo que espera a “que se dé la oportunidad”. Podría volver al país después de las elecciones y resaltó: “Yo quiero ir a Argentina”.