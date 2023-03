El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló en exclusiva con Red43 sobre su futuro político de cara a las próximas elecciones anticipando que es momento de tomar una decisión sobre las versiones que hablan de su posible candidatura para continuar un nuevo período a cargo de la Municipalidad.

En este sentido, el mandatario local sostuvo que durante marzo y abril tomará la decisión de postularse o no a la re-reelección, sin embargo, le expresó a los correligionarios que "lo que más vale es la continuidad, instalar un proyecto y continuarlo durante muchos años para cambiar la realidad de la ciudad".

Ongarato realizó un recorrido por sus mandatos y resaltó que inició en el 2015 con un contexto económico "más favorable que este", por lo que se lograron "importantes obras para la ciudad", entre las que enumeró gestiones como "el Aeropuerto, el gasoducto, la Ruta 40, la toma de Agua Arroyo Buitrera, entre otros".

Y afirmó que en estos últimos cuatro años la situación se volvió compleja por la pandemia y el desgate político natural, por lo que consideró que "si hay otros radicales cuya figura esté en mejor condiciones que la mía para ganar elecciones no tengo problema en que continue el proyecto que comenzamos".

Al ser consultado por las alianzas Ongarato indicó que sea que estén dentro de Juntos por el Cambio, con internas abiertas o cerradas, "como sea, se puede decidir quién sigue".

Asimismo, el actual Intendente de Esquel aseveró: "No soy partidario de tener una única figura política que pueda llevar adelante proyecto, tiene que haber varios que puedan darle continuidad en el tiempo".

Durante sus años a cargo de la Intendencia, Ongarato expresó en reiteradas oportunidades que se trata de un trabajo intenso los siete días de la semana, durante todo el día, por lo que evaluó el "desgaste personal y las demandas permanentes", asegurando que "si el proyecto se pone es riesgo porque nadie puede llevarlo adelante, ahí evaluaré la continuidad, de lo aportar puedo continuar desde otro lugar".

"No me desvive ser el cabeza de lista o llenar mi ego como le sucede a algunos que necesitan ser candidatos o presidente de comisión para sentirse mejor, yo prefiero que sea el que esté en mejor condiciones de llegar", destacó.

Por otro lado, recordó que dentro del radicalismo "hay mucha gente con capacidad de continuar el proyecto y es necesario que se evalúen los mejores candidatos. No me ofende ni me preocupa que haya otros que sean candidatos porque la idea de continuar proyecto".

Al tiempo, habló de los posibles nombres que se barajan para sucederlo, manifestando que hay funcionarios de su gestión, concejales y personas que no pasaron por la función pública, y "cualquiera de ellos pueden continuar, todos tienen compromiso con la comunidad".

En caso de que decida no continuar como Intendente de Esquel, Ongarato destacó que podría "colaborar con un eventual gobierno provincial de Juntos por el Cambio ya sea de legislativo o ejecutivo".

En este sentido, remarcó que puede aportar sus años de experiencia en política, su profesión como arquitecto y docente, agregando que "no me preocupa mi futuro político porque puedo volver a la actividad privada. Solo me interesa transformar la realidad de los chubutense porque se merecen un presente mejor".

Ongarato también habló de consenso y destacó que en Juntos por el Cambio "están las condiciones dadas para llegar a un diálogo maduro".

Por último, el Intendente se refirió a los dichos de la edil Karina Otero sobre que en Esquel no hay un candidato radical para las próximas elecciones, y expresó que quizás lo dijo por "su falta de experiencia en el ejercicio de la función pública. Cuando más se aprende es cuando estás dentro de un mismo espacio sin correr de un lado a otro según como corra el viento".