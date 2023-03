La senadora nacional y referente del radicalismo de Trelew Edith Terenzi dijo que “lo que ocurrió con la candidatura de Federico Massoni fue poner en el tapete las cosas que veníamos viendo en la conducción del partido”. Y lo calificó como “la frutilla del postre”, lo que no podíamos aceptar de ninguna manera teniendo en cuenta que Gerardo Merino es un dirigente muy conocido, muy militante. Y había expresado hace por lo menos dos años su deseo de ser candidato a la intendencia de Trelew”.

En diálogo con Red43, Terenzi dijo que “resultan muy ligeras las declaraciones de Biss respecto a “dar vuelta la hoja tras las internas”. Puede ser que en eso tengamos algo de coincidencia. Pero no es una cuestión tan simple dar vuelta la página. Primero hay que analizar por qué llegamos a esta instancia”.

Y agregó: “lo que nosotros como radicales quisimos marcar es lo que nos ha ido sucediendo durante este tiempo con la conducción del partido. Y que haya una autocrítica. No dejar de señalar las cosas que han ido pasando y por las que llegamos a una instancia que nadie deseaba. Evidentemente, algo o algunos fallaron”.

Respecto a si la sorprendió la candidatura de Federico Massoni para las internas, Terenzi le dijo a Red43 que “más que sorprenderme a mi, lo que hizo fue complicar al partido. Me acuerdo que incluso por esos días hubo declaraciones de Gustavo Menna (compañero de fórmula de Damián Biss) en contra de la incorporación de Massoni como candidato radical o extrapartidario. Pero eso fue avalado por la conducción partidaria y del Comité Departamental de Trelew. De hecho, la irrupción de Massoni lo que significó fue la creación de una nueva línea interna”.

“Evidentemente no fue bueno lo que pasó. La conducción del partido nos apareció con un extrapartidario que, por otra parte no era un extrapartidario cualquiera. Es un hombre muy vinculado a las gestiones peronistas. Estuvo con Das Neves, con Arcioni y de hecho compitió en las últimas elecciones como candidato a senador en contra de las candidaturas de Juntos por el Cambio. Nada de eso nos cerraba, de verdad”.

Respecto a si hubo un acuerdo con el gobernador Arcioni, la legisladora nacional manifestó que “no sé si fue tan abiertamente así. De hecho todo me empezó a hacer ruido cuando Massoni fue nombrado asesor de Manuel Pagliaroni en la Legislatura de la provincia. Ahí fue cuando en la UCR comenzamos a pensar que “algo” había”.

Y sentenció: “Lo de Massoni pasó por subestimar la militancia. Lo peor que nos puede pasar a los militantes es que nos elijan los candidatos a dedo y sobre todo cuando la militancia no los acompaña. Y obligan a un verticalismo para salir a defender a un candidato. Creo que lo de Massoni tuvo que ver con las decisiones que se toman a nivel partidario que son unilaterales, entre cuatro o cinco dirigentes. El candidato que eligió la conducción no es de nuestra pertenencia. Ese manejo arbitrario de las candidaturas elegidas entre cuatro paredes y cuatro dirigentes es rechazado por la militancia. Y eso fue lo que se vio cuando se votó en las escuelas de Trelew”.

También opinó sobre el lanzamiento de la fórmula Biss- Menna: “Creo que fue prematuro. Pero la verdad no conozco la estrategia que tiene Damián Biss respecto a su propia candidatura. Estimo que quiso como “marcar el terrerno” sabiendo que “Nacho” Torres ya es un candidato lanzado, con mucha proyección. Supongo que intentó una jugada para contrarrestar eso”.

En relación a una posible fórmula Torres-Biss o viceversa en el marco de la coalición, Terenzi dijo que “no me parece posible. De todas maneras lo tendrán que conversar ellos. Pero por el nivel de enfrentamiento que tienen no creo que puedan llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Me parece más sano definir estas cosas con la participación de la militancia, de los afiliados en lugar de hacer acuerdos como por ejemplo hace el Justicialismo. Fijensé la Legislatura. El PJ se juntó para las elecciones y al poco tiempo de asumir se produjo una diáspora que generó la aparición de bloques pequeños. En la provincia está muy marcado. Me parece que las coaliciones forzadas no auguran un buen gobierno. Por eso, la integración de la fórmula no debe ser forzada porque después todo resulta mal”.

Consultada acerca si esta disputa entre Torres y Biss puede “romper” Juntos por el Cambio en la provincia, expresó que “romper no. Creo que puede servir para que en algún momento se sienten, bajen los decibeles y piensen que la coalición tiene posibilidades de gobernar la provincia y por eso no nos sirve pelearnos hacia adentro. Hay que dialogar y a partir de ahí seguir construyendo juntos. Muchos radicales y del PRO queremos fortalecer una alianza que viene siendo exitosa desde 2015 hasta ahora. No deberíamos perder ese rumbo. La posibilidad del cambio en la provincia está latente pero para eso tenemos que ser inteligentes”.

Terenzi, quien llegó al senado acompañando en la fórmula a Torres estimó que “el resultado de las elecciones en Trelew van a ser un termómetro de lo que puede pasar más adelante. Tal vez lo digo con algo de soberbia pero Trelew es un poco la capital política de la provincia. Aunque el adelantamiento nos tomó por sorpresa, los resultados van a marcar cierta tendencia”, finalizó