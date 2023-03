Juan Revestido es miembro adherente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y, en diálogo con Red43, se refirió a la solicitud dirigida a la intendencia del Parque Nacional "Los Alerces" para habilitar el pernocte en las zonas de acampe libre.

"Es una nota que se viene gestando con distintos argumentos para poder plantearle al intendente del Parque Nacional "Los Alerces", Hernán Colomb, la rehabilitación del pernocte en los camping libres que desde marzo de 2020 se suspendieron. Estaba previsto que se reactivara a fines de 2020, no se llevó a cabo y hasta la actualidad no hubo pronóstico de que eso fuese a cambiar", manifestó Revestido y agregó previo a elaborar la solicitud, "se revisaron distintas cuestiones como aspectos normativos en cuanto a derechos que nos corresponden y que, por alguna razón, no lo estábamos pudiendo hacer".

En este sentido, Juan Revestido señaló que se plantearon argumentos "de revisar medidas que permitiesen reactivar de la manera más integral y respetuosa con la naturaleza, poder volver al PNLA y acampar en forma libre en las distintas áreas".

"Se hizo una colecta de adhesiones coordinadas desde APDH con intereses de personas de la zona. Se juntaron más de 400 adhesiones y este miércoles se hizo entrega de la nota al ingeniero Hernán Colomb", dijo,

Asimismo, Revestido comentó que tuvieron la oportunidad de dialogar con Hernán Colomb y detalló: "El encuentro fue positivo, tuvimos una buena recepción. Colomb expresó su postura y el compromiso desde el Parque Nacional es revisar la propuesta para ver que alternativas se pueden plantear".