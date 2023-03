Por Carlos Guajardo

Fiel a su estilo frontal y a la experiencia que le da su larga trayectoria política dentro del radicalismo, el ex senador nacional y presidente del partido Mario Cimadevilla fue muy crítico a la hora de analizar lo que viene sucediendo con el partido y su coalición con el PRO. Sobre todo, después de las recientes internas. Criticó con dureza al senador “Nacho” Torres al que calificó de “un marketinero que no sabe nada de política”. También lo calificó de “improvisado y autoritario”. Y lo acusó de querer “romper Juntos por el Cambio”. Aseguró que muchos sectores de la UCR no están muy convencidos de seguir en la alianza. Y terminó con la frase que decora el título. Un Cimadevilla en toda su dimensión y un capítulo más del enfrentamiento entre ambos sectores que se generó tras las internas.

“La política se ha personalizado. No se votan partidos, se votan personas. No lo advirtieron los radicales más antiguos algunos, no advertían que competía el radicalismo contra el PRO", comenzó Mario Cimadevilla su diálogo con RED43. Y continuó: “Las cosas en Juntos por el Cambio no están definidas. Ni siquiera como instrumento electoral. La prueba está en que en varias provincias la coalición prácticamente se rompió. En Córdoba mismo hay un problema bárbaro. Y puedo sumar a Mendoza, Salta, Santa Fé, Río Negro. Es decir que más allá de los que expresan los dirigentes nacionales de JxC hacia abajo en las provincias o en los lugares donde ya se definen candidaturas, la cosa no funcionó”

Y sentenció: “ Además hay un sector del radicalismo que cada vez está más disconforme en seguir con la alianza”.

La parte más álgida de sus declaraciones fue cuando se refirió al senador Ignacio “Nacho” Torres, uno de los principales protagonistas de las últimas discusiones. Dijo Cimadevilla: “Torres es un dirigente improvisado. Que de política sabe poco y nada. Es muy marketinero. Si se fijan bien, habla nada más que de los títulos de los diarios. Es decir, cuando se prendieron fuego los bosques salió a pedir que “el gobierno nacional tiene que mandar ayuda”. Una cosa es que hables de política de incendios y otra que salgas a pedir ayuda sin ninguna idea. Carece de definiciones políticas para los problemas que tiene la provincia”.

Y agregó: “Dice obviedades igual que Larreta. “Queremos una mejor educación”. Yo también la quiero. Y todos la queremos. Igual que en seguridad. Ahora nunca dice cuáles son las causas y cuáles las soluciones”.

Ya introduciéndose en lo que puede ser el futuro de JxC, el dirigente expresó que “Veo muy complicada la coalición aquí en la provincia, lo mismo que en los lugares que nombré. No quizá por el radicalismo. Torres para mi está queriendo romper Juntos por el Cambio. Porque si le dice a Biss “vos correte, no sos interlocutor” le está diciendo al radicalismo lo que los radicales tenemos que decir y hacer. Biss fue elegido en una interna. Es como si yo le dijera a Torres “vos correte que no servía más. Creo que no lo advierte, pero (Torres) es un hombre autoritario en el sentido de que no tolera decisiones distintas a las que él tiene”.

Respecto a la coalición opinó que “lo que ocurre con la alianza es que los acuerdos son de cargos y no de programas. Como ocurrió en Tucumán, por ejemplo. El radicalismo se quedó con la candidatura a gobernador y el PRO con la de intendente. Ahora las diferencias ideológicas que planteaban hasta hace una semana, la incompatibilidad de programa y otras diferencias lo dejaron de lado”.

“Y como acá en Chubut probablemente se resuelva de la misma manera arreglando cargos, no podría decir hoy si se rompe o no se rompe. Pero lo que si veo entre ambos partidos son muchas incompatibilidades. Por ejemplo, el PRO es un partido pro-minero y el radicalismo tiene una posición tomada totalmente distinta. Macri privatizó el mar, lo loteó. El radicalismo se opuso a ese loteo que hicieron del mar. El PRO defiende las concesiones petroleras que hizo Das Neves. El radicalismo las criticó mucho. De esta manera, pregunto, ¿nos vamos a poder poner de acuerdo en un programa de gobierno?

También hizo una advertencia en cuanto a los próximos comicios: “Yo lo vengo diciendo hace tiempo respecto a lo que puede pasar en las elecciones. En primer lugar, el peronismo maneja el gobierno nacional, la mayoría de las provincias y la mayoría de las intendencias. Que nadie crea que va a ser fácil ganarle. Teniendo en cuenta claro, la provincia de Buenos Aires que tiene el 40 por ciento del padrón. Con todo esto, que nadie crea que va a ser fácil”.

Y finalizó de la manera más aguda: “Si seguimos así, el PRO va a terminar siendo el verdugo de la UCR. Y lo lamentable es que la UCR no lo advierte. Es que está actuando en contra de su propia historia. Quiere colgarse de cualquiera para ganar las elecciones. Si el radicalismo fuera solo, quizá no gane. Pero preservaría su historia, sus valores, sus ideas. Pero ahora sus dirigentes hacen todo lo contrario a lo que hizo la UCR en sus orígenes. Y que decía: “Que se rompa pero que no se doble. Hoy estamos todos doblados”