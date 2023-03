El concejal Diego Austin, del bloque Cambiemos, dialogó con Red43 luego de la primera sesión ordinaria y dijo que hay que mantener el diálogo dentro del Concejo Deliberante y no solo en años electorales.

"Fue la primera sesión de un año electoral y complejo. Esperemos que no sea un impacto negativo. En la hora de preferencia, se hacía mención al diálogo y no tiene que ser solo en los años electorales. Tiene que estar permanentemente en el Concejo Deliberante. Cuando hablamos de diálogo, hablamos de debate, de intercambio. Muchas veces exponemos y a mucha gente le cuesta escuchar. Podemos estar equivocados. El diálogo es la búsqueda de consensos y creo que no ha habido. Solo hubo reclamos", expresó.

Por otra parte, se refirió a un acontecimiento en el año 2022 cuando fue presidente del cuerpo legislativo. "El año pasado, tuvimos la visita del senador Nacho Torres y el diputado Matías Taccetta en el Concejo Deliberante. Se hizo la invitación y no asistió ningún concejal. Nuestros legisladores buscaban conocer las falencias de la ciudad y las gestiones que podían llegar a colaborar. No necesariamente el diálogo tiene que ser en año electoral", sostuvo Austin.

Además, el concejal opinó sobre una posible nueva candidatura de Ongarato para la intendencia: "El intendente dijo lo que quería decir y me parece perfecto, cada cual tiene su punto de vista y lo puede hacer público. Aún no definió si quiere ser candidato o no, pero hace poco fue candidato a senador y regresó a la intendencia. Él mismo está confirmando que su candidatura y su postura como intendente estaría agotada. Sería casi descabellado que se presente como intendente. En nuestro espacio ya hay candidaturas naturales y claras. Acá no hay que ver qué es lo que uno quiere, hay que ver qué necesita la gente. Es necesaria renovación, con gente e ideas nuevas".

En cuanto a proyectos a futuro para la ciudad, Austin destacó: "Esquel necesita posicionarse como un destino turístico. Para ser una ciudad turística no podemos exigir solo a los prestadores que mejoren la ciudad. Tenemos muchísimos recursos y hemos perdido muchos también. Teníamos un tambo, que los derivados llegaban a Bariloche. Había una fábrica textil y de indumentaria; un frigorífico. No se estuvo a la altura para que estas pérdidas no se concreten. Hay que buscar un beneficio para que Esquel no sea un lugar de paso, sino para venir. Las cargas impositivas son demasiadas altas. Podemos apostar a un montón de cosas. Podemos proyectarnos porque hay fábricas de cerveza y acá no producimos ni la cebada. Mi abuelo producía cebada hace muchos años. Sería oportuno que el CAPEC pudiera comprar una malteadora para que los productores puedan adquirir y producir acá".

Sobre el final, el edil habló de su paso por el Concejo Deliberante y adelantó ideas de un proyecto de Campaña Limpia: "Ocho años para mí como concejal fueron mucho, pero todavía quedan cosas para hacer. Presentamos un proyecto con Karina Otero y lo hemos charlado con Matías Taccetta que es de Campaña Limpia. Es para no ensuciar ni contaminar visualmente la ciudad. Después de una elección queda toda la cartelería pegada y tenemos que regularlo desde el estado. La terea legislativa en Esquel ha terminado. Ahora estoy acompañando a Matías porque sé que es lo que necesita Esquel, después veremos. Mi trabajo particular y el Concejo me han agotado mucho", concluyó.