El Deportivo La Costa, conjunto esquelense que participa de la Liga Independiente y que está en la final de la Copa Esquel, viajó en la tarde de este viernes rumbo a Comodoro Rivadavia, donde disputará el torneo provincial que se realiza en el marco del aniversario de la localidad petrolera.

Pasadas las 15 hs, el plantel comenzó a concentrarse en la cancha de Avellaneda y Fontana, donde esperaron el colectivo que los traslada hasta la ciudad sede del certamen.

Con música y mucha expectativa, bajo el cálido sol que tuvo la jornada, los integrantes del equipo fueron llegando poco a poco para luego, pasadas las 15.40, emprender viaje.

Cabe detallar que La Costa integrará el Grupo B del torneo, donde se medirá ante los locales Branca y Pueyrredon.

A las 12 hs del sábado, será momento de la presentación oficial de los esquelenses, cuando enfrenten a Branca. Mientras que a las 16 hs, jugarán vs Pueyrredón.