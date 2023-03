El secretario de Deportes y Recreación, Mariano Riquelme, se refirió su función dentro del área municipal en la gestión del intendente, Sergio Ongarato.

En diálogo con Red43, Riquelme dijo: "He ocupado cargos públicos y políticos como secretario de Turismo, Producción, Deportes; nunca participé en el armado político de nada. En 2015 llego a Esquel y me convocan para acompañar desde el lado técnico al secretario que había en ese momento (Diego Lapenna). Fui cumpliendo distintos roles dentro de la secretaria de Turismo".

"Soy Licenciado en Turismo y estaba tratando de trabajar de mi actividad desde el lado privado. Cuando surge esta situación de la Secretaría de Deportes, el intendente me convoca por mi conocimiento interno del funcionamiento del Estado. Con el período de tiempo que le quedaba, entendía que no iba a haber alguien nuevo que se podía adaptar, sobre todo a la burocracia y funcionamiento interno del municipio", puntualizó y agregó: "Acepté ese desafío y me fui del área de Turismo. Ahora estamos haciendo la mejor tarea posible. Era imposible proyectar a largo plazo porque estamos con el año avanzado".

"No milito en política en ningún espacio. Me gusta la función pública. Tengo otros proyectos personales. Falta mucho y veremos que sucede", concluyó.