Por Carlos Guajardo

El concejal Héctor Castillo que responde al actual intendente de Trelew Adrián Maderna fue protagonista de la polémica sobre las conexiones clandestinas en el Loteo Belgrano y generó un verdadero escándalo después de hacerse viral un audio con una vecina del mencionado loteo, audio en el que amenazó que, si se efectivizan los cortes que de energía en el lugar, "yo mismo voy a organizar una pueblada".

Además, en el mencionado audio recordó que "en el 2019 como los cagamos a piedrazos no pudieron" desarticular las conexiones clandestinas en el loteo que fueron resistidas por los vecinos.

El loteo Belgrano surgió durante la intendencia de Máximo Pérez Catán. Al asumir Maderna prometió entregar los terrenos (alrededor de 800) a los adjudicatarios lo que se comenzó a efectivizar por etapas.

Pero los lotes no tenían los servicios que se requieren por la legislación vigente antes de ser entregados a los adjudicatarios. El argumento utilizado fue que “si no lo entregamos, serán usurpados”, según se dijo en aquel momento.

El audio se viralizó luego de una protesta de un grupo de vecinos frente a la municipalidad ante la posibilidad de los cortes a las conexiones clandestinas de la mayoría de los vecinos del loteo. Durante la protesta algunos vecinos responsabilizaron al actual candidato a intendente del Frente de Todos Emanuel Coliñir, para las elecciones del próximo 16 de abril. Según se dijo en la puerta del municipio con la presencia del intendente Maderna, “Coliñir está detrás de todo este tema”, sin que las autoridades apoyarán la presunción de algunos de los adjudicatarios.

Tras esta protesta que los vecinos realizaron el jueves, comenzó a circular el audio entre Castillo y una vecina del loteo: “Si se llega a dar los cortes como dicen yo mismo voy a organizar una pueblada. Ya intentaron hacerlo en 2019 con Florencia Papaiani y los cagamos a piedrazos y no pudieron. Y ahora es con Coliñir. Ya hablamos con los chicos de Camioneros” (el sindicato tiene algunos lotes entregados en el lugar a afiliados), aseguró Castillo en su charla con la vecina.

Esta situación sigue enrareciendo el clima preelectoral en Trelew. Falta casi un mes para los primeros comicios que se realizarán en la ciudad. Coliñir por su parte, además de negar toda participación en el posible corte de energía de los habitantes del loteo dijo que “la inversión para dotar de servicios a los lotes no se pudo concretar porque la transferencia de las tierras no está formalizada aún” y “culpó al intendente Adrián Maderna por no haber hecho esas gestiones”. Hay que recordar que Coliñir es coordinador de los municipios de la región sur del Ministerio del Interior de la Nación a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los hombres fuertes de la agrupación La Cámpora. La campaña hacia el 16 de abril promete nuevos encontronazos entre los 10 candidatos a ocupar el sillón de la calle Rivadavia.