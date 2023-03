Nadia Micaela Bilbao es la intendenta de Lago Blanco, Chubut, es la intendenta más joven del país con 22 años, mediante una entrevista comentó como fue que se animó a postularse como intendenta.

Uno de los mayores problemas del pueblo era que no había internet y para conectarse debía ir a la Municipalidad para rendir los exámenes de la carrera de Despachante de Aduana que estudiaba en ese entonces mientras trabajaba como playera de una Estación de Servicio.

Su jefe de ese momento le dijo: “¿Por qué no te animás? Imaginate si entrás, ponés internet y los chicos pueden seguir estudiando en sus casas, sin necesidad de ir a la intendencia y, mucho menos, irse del pueblo”, ese comentario le quedó dando vueltas, para julio de 2019 se postuló en el Frente Patriótico Chubutense del Partido Justicialista. Logró ganar las elecciones por una diferencia de 13 votos.

Cuando tomó la decisión de postularse, su familia no estaba de acuerdo con la idea porque iba “a estar súper expuesta”, sin embargo la apoyaron y acompañaron en todo el proceso de elecciones. Por parte de la oposición sufrió varios padecimientos como ataque por redes sociales o a su casa, pero Micaela tenía la convicción de ser intendenta y siguió.

Lago Blanco se ubica sobre la Ruta 260, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, es parte del Corredor Bioceánico que conecta a dos ciudades importantes para el comercio: Comodoro Rivadavia y Puerto Chacabuco.

En el pueblo la mayoría de los habitantes se van a estudiar o buscar trabajo a otras ciudades y en general ya no regresan. También hay quienes buscan un lugar tranquilo para vivir por eso eligen Lago Blanco para instalarse. Allí no hay muchos gastos en servicios ya que aún no cuentan con gas, una "cuenta pendiente" de la gestión de Micaela, recurren a la leña para la calefacción en invierno que a veces se extiende un poco más por las temperaturas bajo cero que habitan hasta septiembre.

En cuanto a los problemas de agua e internet que pudo solucionar, señaló: “Desde hacía 10 años que teníamos problemas a partir de septiembre, cuando bajaba el caudal del pozo y llegábamos a estar una semana sin agua. La solución no era complicada: hicimos una nueva perforación y comenzó a brotar agua de inmediato. Lo mismo con internet. Llamé por teléfono y un prestador nos hizo una bajada, así que ahora todos tenemos conexión en nuestras casas, hasta los campos que están cerca.”

Otro de los cambios que realizó en el pueblo son la instalación del primer cajero automático, sumó una ambulancia la cual funciona como Unidad de Terapia Intensiva Móvil debido a que el hospital más cercano se encuentra a 120 kilómetros.

Micaela comentó que le costó ganarse un lugar dentro de la política porque siempre está el prejuicio de que por ser jóven no tiene conocimiento por lo que no le toman en serio. Sostuvo que la clave está en “no dejar que te traten de esa manera. Si les das lugar, no hay vuelta atrás”.

Su forma de hacer política se basa en “no prometer lo que no se puede hacer. Darle un lugar a todos, escucharlos”, sostuvo.