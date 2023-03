La concejal de Cambiemos, María Eugenia Estefanía, dialogó con Red43 y se refirió a los temas que llevarán a cabo en Esquel, en el marco de este año electoral.

"Como todo año electoral va a tener su repercusión. Uno trata de consensuar con el resto de los concejales, llevar adelante la actividad que tiene que ver con la administración y la respuesta inmediata a los vecinos", destacó Estefanía

"En lo personal, trato de poder dar respuestas a aquellas cosas que tienen que ver con nuestros vecinos".

Asimismo, la edil hizo hincapié en las disconformidades de algunos concejales por el discurso del intendente Sergio Ongarato Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante: "Me parece que llamarlo al Concejo para cuestionar algún dicho de su discurso no es algo indicado".

Por otro lado, Estefanía se refirió al trato del gobierno provincial con nuestra ciudad: "Estuvo muy claro en el aniversario del municipio que ni siquiera vino ningún ministro de la provincia. El gobernador pasea por la zona y no pasa por Esquel. Hay un destrato con nuestra ciudad. No hace falta tener mucha imaginación para notarlo. Hemos pasado distintas situaciones que nos han afectado y no hemos tenido la ayuda necesaria del gobierno nacional".

"Los vecinos están en una situación extrema y vamos a tener que afrontar compromisos que se dificulta a la hora de la administración porque nosotros lo hemos logrado con una buena administración y sin el aporte del estado provincial", manifestó.

"Será un año difícil porque los que gobiernan a nivel nacional no están logrando dar esa pelea a la inflación y no están buscando los consensos para que se logre", remarcó.

Por su parte, la concejal de Cambiemos contó: "Trabajo para que haya consenso. El dialogo siempre fue mi herramienta, nunca he ido por otro camino. Hay que pensar en el bien común. Tenemos distintas miradas, pero hay que buscar esos puntos de consenso".