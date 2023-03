El Teniente Coronel, Carlos Castro Olivera, se refirió a las medidas de restricciones que se llevan a cabo en la Laguna Willmanco.

En diálogo con Red43, Castro Olivera señaló que "no ha habido mayores inconvenientes en cuanto a las reglas de sana convivencia y sano compartir de esta laguna. Hay restricciones en cuanto a bañarse, mantener el predio limpio, no ingresar con vehículos, no pernoctar en la zona porque empieza a tallar cuestiones de responsabilidad del Ejercito".

"Si logramos entender estas medidas de sana convivencia no debiera haber ningún inconveniente", remarcó el Teniente Coronel.

Por otra parte, Castro Olivera hizo hincapié en las actividades realizadas con el polígono de tiro y resaltó que "es de uso exclusivo del ejército". En este sentido, indicó que "existe un riesgo latente para aquellas personas que accedan mediante una sesión de tiro", por lo que, "se comunica cuando se hará una sesión de tiro para reforzar las medidas de seguridad y no tener un hecho lamentable producto de esto".