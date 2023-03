Ya no hay mucho margen de error, más sabiendo que las próximas cuatro fechas se llevarán a cabo durante dos fines de semana y de romper el karting en la fecha del sábado será difícil puntuar en la jornada del domingo.

Por ende, además del Karting, en el “Tosca Hernández” se jugará al ajedrez. Porque habrá que estudiar cada paso, cada vuelta, cada maniobra para no romper el karting.

Este fin de semana se correrá la quinta y sexta fecha (de un total de ocho) del karting cordillerano donde el sábado será el momento de la quinta y al día siguiente se llevará a cabo la sexta, con el Gran Premio “117º Aniversario de la Ciudad de Esquel”.

Hasta el momento están rankeados cerca de 50 karting en las cuatro categorías, donde Gonzalo Lewis es líder en dos de ellas.

En la categoría 125cc puntea el campeonato con 72 puntos, seguido por Leonardo Llancamán con 64 unidades, en tanto Gonzalo Rojas está tercero con 56.

También Lewis es líder en la categoría 150cc (la más numerosa de la temporada) con 107 puntos, delante de Dante Arbe quien tiene 90 y Mauricio Martínez, quien suma 55.

Señalemos que en la categoría 150cc Master, el líder es Mauro Méndez con 81 puntos, un punto por delante de Cesar Barros Hurtado, quien está en la posición de escolta, en tanto el tercero es Darío Rosales, con 68 unidades.

En tanto en la categoría 110cc la líder es Karen Lacoma, quien suma hasta el momento 82 puntos, seguido por Cristofer Fonseca con 65, en tanto Miguel Berot tiene 63 unidades.

Según lo informaron los directivos de la AVOCH las entradas para cada una de las fechas tendrán un costo de 500 pesos, en tanto la séptima y octava fecha, que cerrará este campeonato se llevarían a cabo a mediados de abril, también en un mismo fin de semana, con el Gran Premio “Homenaje a los Héroes y Caídos de Malvinas”.

“TENGO UN MECÁNICO DE FIERRO, QUE ME DEJA EL KARTING COMO UN MISIL”

Es bastante particular lo que sucede con la categoría 110cc, más precisamente con Karen Lacoma.

Ella es líder del campeonato con 82 puntos y en la fecha pasada, rompió el karting en la jornada del sábado (ese decir en la tercera) y por la noche “tuvo un misil” para la carrera del domingo donde sumó puntos grosos que le permiten ser la líder del campeonato.

Lo particular del caso es que su mecánico es Cristofer Fonseca, quien está como escolta en el campeonato.

Rivalidad en la pista y una gran familia afuera del karting. Vale la pena destacar esto

“Mi mecánico es Cristofer Fonseca, el que va escolta conmigo. Él le arma también el karting a Martín navarro”.

Es decir el Taller Monkey Motos arma tres karting, y los tres con la misma responsabilidad y dedicación.

“Cuando corrimos la fecha de febrero, el sábado se me rompió el karting y no pude terminarla. El sábado por la noche mi mecánico ya lo tenía listo y al día siguiente la rompimos y pudimos meter primer puesto”, dijo una muy orgullosa Karen Lacoma.

Ese primer puesto le permitió recuperar los puntos perdidos del sábado y estar a 17 puntos de diferencia de su escolta, su mecánico Cristofer Fonseca, en la categoría 110cc con 65 puntos.

Ante la consulta de cómo está viviendo este campeonato bastante particular por cierto, donde se rompió la pista de Esquel y todo el circo se tuvo que trasladar a Lago Escondido, Karen destacó que “la verdad me sorprendió el tema de la pista, porque yo la disfrute mucho, no sé lo que hicieron, pero te aseguro que está bárbara. Se agarra bastante bien, vas segura arriba del karting y en verdad desde la AVOCH hicieron un laburo inmenso”.

“Hicieron la fecha de febrero y estuvo buenísima. No hay nada más lindo que correr acá en la casa, ya que te acompaña tu familia, tus amigos y tenés más accesibilidad, porque si el sábado rompes el karting y lo podes preparar para el domingo, como me pasó a mí.”

“Mi mecánico me arma un misil, te aseguro que la fecha pasada rompí todo el Karting y tuvimos que poner todo nuevo”.

“La final de la cuarta fecha que se corrió el domingo, l fueron a 12 vueltas y la última vuelta lo hice con el carburador partido, no sé cómo llegué y esas son las cosas lindas que tiene este deporte”.

Claro que Karen es muy agradecida con quienes le dan una mano, sobre todo en lo económico para poner el karting en pista. “Agradezco muchísimo a Julián González, a Muzzas Pizzas y la Constructora Lacoma”.

“También al Taller Monkey Motos y a “Tato” Martínez, quien me abastece de repuestos”.