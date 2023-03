La secretaria de Gobierno, Mariela Sánchez Uribe, dialogó con la prensa y comentó que la empresa VTV no se instalará en Esquel.

"La empresa hizo la presentación por escrito que, con las condiciones que están en el pliego de licitación, ellos nos podrían brindar el servicio. Nosotros pedimos la notificación que ingresó a través de la municipalidad con estos requisitos, y cualquier modificación al pliego la tiene que hacer el Concejo Deliberante y no corresponde a la secretaría que haga modificaciones, lo cual entendemos que sin cambiar esas condiciones la empresa no estaría n condiciones de brindar el servicio porque por una cuestión de costos es un número que no les cierra".

"La empresa evalúa la cuestión de costos y sencillamente no les cierra. Nosotros desde el Ejecutivo no tenemos la potestad de cambiar las condiciones", remarcó Sánchez.

"Evaluando con otros municipios, uno puede observar que los valores es la medida que hay en otras ciudades, pero naturalmente con un parque automotor muchísimo más chico que lo que puede ser Neuquén", dijo.

"Estaban avanzadas las negociaciones para poder acceder un terreno, donde es el área del parque industrial, pero no había llegado la adquisición del mismo", indicó.