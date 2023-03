El partido de la Selección ante Panamá en el estadio Monumental desató comportamientos de todo tipo. Fueron muchos los que se arriesgaron para poder ver a los campeones del mundo. A algunos les salió bien. Pero a otros, no del todo. Y hubo un ejemplo claro de cómo no hay que hacer las cosas. O cuidarse un poco cuando la cuestión no es del todo “legal”.

Este fue el caso de Huilen Barbieri, una empleada municipal de 21 años, oriunda de la ciudad de Funes en el Gran Rosario. Ella decidió faltar al trabajo para ver el partido. Avisó que no se sentía bien y presentó un certificado médico.

Su situación se complicó cuando fue abordada por un periodista de TyC en los alrededores del Monumental. “¿Qué dejaste para venir a ver hoy a la Scaloneta, a ver los campeones?”, le preguntó el movilero. Sin dudarlo, Huilen respondió entre risas: “El laburo”.

“¿Lo dejaste por hoy o dejaste el laburo?”, le preguntó el cronista. Ella aclaró: “Le mando un saludo a Roly (Santacrocce), el jefe de la Central. Mandé un certificado médico, pero estoy bien, estoy joya, estaba con una diarrea, pero te juró que se cortó”. Y redobló la apuesta: “Aparecí mágicamente en el Monumental”.

Por último, la mujer se disculpó con su jefe: “Roly te juro que trabajo doble todo el año, pero dejame ver al campeón del mundo”. Sin embargo, a pesar de la simpatía, el engaño no cayó bien ante las autoridades del centro de salud Eva Perón en el que trabaja, y la joven se quedó sin empleo. Si, mientras se disponía a vivir con intensidad la gran fiesta de la selección, en su trabajo ya estaban redactando el telegrama.

Incluso el propio intendente Santacrocce se pronunció al respecto. “Son una generación muy difícil de explicar, lógicamente no trabaja más en el municipio, rápidamente, ni bien me enteré de lo que había pasado”, informó el mandatario en diálogo con la prensa.

“No va trabajar con nosotros, me duele mucho. Es la hermana de mi secretario privado, una chica joven, que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia, entró durante mi gestión”, precisó.

Por último, el intendente de Funes sostuvo: “Me dolió porque es una chica que aprecio, pero cometió un grave error y a veces los errores se pagan. Esta persona no nos representa, no es nuestra forma de actuar, nosotros somos trabajo, ingenio y gestión permanente”. Por otra parte, el intendente dijo que “este tema no debe quedar como un antecedente porque después puede ser utilizado por otros empleados. Es por eso que hemos tomado esta decisión.