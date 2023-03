Jorge Rivera: "Comparada no viene de la casta política, es una alternativa muy potente para la gente"

El precandidato a intendente por el partido Igualar, Javier Comparada, junto a Jorge Rivera dialogó con Red43 de cara a las próximas elecciones municipales.

"Estoy muy activo , estoy convencido de que nos va a ir muy bien en la elección. Yo digo que voy a ser el próximo intendente de Esquel porque la gente está buscando una alternativa que tenga una visión de que las cosas se cumplan, de que le demos respuestas concretas", sostuvo.

Sobre la incorporación de Jorge Rivera a su equipo de trabajo, indicó que "es un peronista reconocido en nuestra localidad".

"Nosotros tenemos proyectos concretos de trabajo de desarrollo y de integración .Tino está en concordancia con lo que pensamos, hemos llegado a conclusiones similares y estamos trabajando en proyectos concretos", agregó.

Respecto a sus proyectos, señaló que está interesado en la generación de trabajo, el desarrollo turístico de la ciudad y la democratización de la Cooperativa 16 de octubre.

Pidió el acompañamiento del sector comercial y de las y los vecinos de Esquel.

"Estoy seguro de que me van a acompañar porque saben que no tengo intereses creados, tengo muy buenas intenciones, soy una buena persona y soy honesto. Le pido a la comunidad que nos acompañe que no se va arrepentir", añadió.

Por su parte, Jorge Rivera, se manifestó sobre su incorporación al partido de Comparada.

"Tenemos el mismo objetivo que es trabajar por la gente y con ese fin nos juntamos con los equipos de comparada y empezamos a trabajar con ellos", sostuvo.

"Vemos que ha tenido la virtud de armar un equipo de trabajo en el que estan incluidos los familiares. Lo más característico es la administración que ha tenido como empresario y su crecimiento. Nosotros vemos esas cualidades como fundamentales para ofrecerle a la comunidad. Esas cuestiones son las que hacen falta en la Municipalidad", añadió.

Asimismo, resaltó que Comparada "no viene de la casta política y eso lo vemos como positivo. Es una alternativa muy potente para la gente".