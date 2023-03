Encontrar un cuerpo en un freezer ya resulta de por sí macabro. Pero si el cuerpo no tiene ningún signo de violencia, la situación se vuelve aún más compleja. Y eso es lo que ocurrió con un hombre identificado, por el momento, como José Y, ya que los investigadores no dieron ningún datos de su filiación, según relatan los medios. Fue ayer jueves a las 18,30, en medio de la intensa ola de calor que ascendió a 32 grados centígrados cuando este hecho macabro ocurrió en el barrio de La Boca. Un hombre dedicado al rubro de pinturería que regresó de varios días de vacaciones en Salta halló el cadáver de su suegro de 60 años dentro de un freezer en su departamento ubicado en el complejo de torres de la calle Germán Abdala al 100.

La víctima fue identificada como José Y., por su yerno (no hay más detalles aparte de su edad), que decidió llamar de inmediato al 911 al realizar el hallazgo. Abandonó el departamento de inmediato, ya que no quería contaminar la escena. Personal de la Comisaría Cuarta de La Boca de la Policía que revisó el lugar no halló signos de violencia en el departamento, como por ejemplo una entrada forzada. Los vecinos que declararon tampoco relataron nada llamativo. La llave de la puerta de entrada, según el yerno, estaba colocada por dentro.

La fiscal Susana Callejas, titular de la jurisdicción, se encuentra a cargo del expediente, calificado como averiguaciones de causales de muerte. Al momento todo es muy confuso pero una pregunta atormenta a la familia y los investigadores: ¿el hombre decidió quitarse la vida introduciéndose dentro del freezer?

El misterio aumentó horas después, cuando el cuerpo fue extraído del freezer por los forenses de la fuerza porteña con personal de la fiscalía dentro del departamento. Se determinó que, a simple vista, el cadáver de José Y. no tenía heridas de bala o de arma blanca. Así, fue remitido a la Morgue Judicial para su autopsia. Se espera la declaración del yerno en las próximas horas. Y sobre todo, determinar las causas de la muerte. Todo un misterio.

