Una situación con mezcla de tristeza e indignación es la que le tocó vivir a una familia de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz más precisamente en el cementerio local, donde exhumaron un cuerpo por dos meses de deuda del impuesto de "alumbrado y limpieza". Todo se supo a raíz de un relato que una de las hermanas de la mujer fallecida publicó en las redes sociales.

Eso fue lo que le indicaron al padre de la familia, quien sufrió un infarto al toparse con esa situación en el momento de llegar a visitar los restos de su hija en el cementerio. Vanina Agûero es una de las hijas del hombre y hermana de la joven fallecida y publicó el siguiente relato:

"Ayer nos tocó vivir el peor momento de nuestras vidas como familia, mi papá como cada semana fue a ver a mi hermana y llevarle sus claveles al cementerio y al llegar se encontró con que habían exhumado el cuerpo, y en su lugar habían puesto a otra persona, lo cual lo llevo a preguntar el motivo el por qué se habían tomado el atrevimiento de hacer algo así, y su respuesta fue porque tenía una deuda de meses de alumbrado y limpieza, solo por eso”.

“Mis viejos pagaron 20 años el nicho por ende hasta el 2027, estaba pago, y por un olvido mínimo profanaron lo único que nos unía a mi hermana, hay personas que están más de e 30 años y jamás pagaron y ahí están, una sola notificación llegó a casa y si mi papá ayer no iba hoy a mi hermana la cremaban, según ellos sacaron edicto en el diario ¿quien hoy te lee el diario?”, se preguntó la mujer.

Y continuó: “No se supone que los avisos son 3, que deberían avisarte 48 horas antes de hacer lo que hicieron, la señora jefa del cementerio dijo que el cajón lo sacaron el 14 de marzo, cosa que es mentira, porque el domingo mis vecinas fueron y todavía estaba mi hermana en el nicho intacto. A raíz de esto mi papá sufrió un pre infarto si, mi viejo casi se me muere ayer por culpa de la gente del cementerio, pero él es fuerte y por suerte acá lo tenemos con nosotras , no se imaginan lo que fue verlo tirado afuera del cementerio llorando abrazado a un poste, no se imaginan el dolor que le causaron a mi familia”.



Finalmente escribió: “Todos los que nos conocen saben que no es fácil superar la muerte de mi hermana, cómo nos cuesta sacar a mis viejos adelante, pero les aseguro que como familia van a pagar lo que hicieron, porque el daño que causaron es irreparable, hoy nos toca vivir algo que jamás pensamos, volver 15 años atrás y cremar a mi hermana, quién repara este dolor, quien va ayudar a mis viejos en lo que tienen que volver a vivir por culpa de gente que solo les importa la plata. Hoy como familia no tenemos consuelo, pero acá estamos juntos y sacando fuerzas de dónde no tenemos para salir adelante.", finalizó.