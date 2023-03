No alcanza con venta de pollos, con mate bingos o venta de empanadas. La Confederación Argentina de Atletismo no aporta absolutamente nada para un deporte que no es olímpico.

El atletismo de montaña no es una disciplina olímpica, por ende hay que rascar el bolsillo para poner las últimas monedas para competir al más alto nivel.

Hugo Rodríguez fue confirmado para participar en el Mundial de Atletismo de Trail que se llevará a cabo en Innsbruck, Austria, desde el 6 al 10 de junio de este año.

Claro que el mensaje desde la CADA es muy claro. Están orgullosos de convocar a 45 atletas para participar de este Mundial, pero “ahora cada uno de los corredores albicelestes deberá reunir los fondos necesarios para poder viajar y participar del evento”, señala el boletín.

Hugo Rodríguez terminó tercero en el Nacional de Trail que tuvo lugar el pasado fin de semana en Córdoba, detrás de Joaquín Narváez y Gastón Cambareri, en tanto se confirmó además la designación de Diego Simón y Ezequiel Pauluzak, en la Modalidad Short Distance, de casi 45 km.

Hugo Rodríguez deberá, en muy poco tiempo, juntar el dinero para los pasajes aéreos a Buenos Aires y luego hacia Austria (seguramente con alguna escala), además del regreso a Esquel.

También el traslado interno, el alojamiento y las comidas por unos diez días, aproximadamente

Un dinerito que Hugo no lo tiene.

La competencia Short del Mundial tendrá 44.6 Km, sobre un circuito con 85% de sendero, 13% de asfalto y 2% de bosque.

El desnivel será de 3.132 metros de desnivel positivo y 2.719 metros de desnivel negativo.

La Copa del Mundo comenzará el martes 6 de junio con la ceremonia de apertura en Innsbruck, para darle paso luego a cada una de las competencias.

El miércoles 7 de junio tendrá lugar la vertical de Neustift im Stubai a Elferhütte (hombres y mujeres, individual y por equipos), donde se nominará a los primeros cuatro campeones del mundo).

El jueves 8 de junio se llevará a cabo el Mundial de Trail Short (de casi 45 km) de Innsbruck a Neustift (hombres y mujeres, individual y por equipos), donde debería participar Hugo Rodríguez.

Por su parte, el viernes 9 de junio, los participantes lucharán por las medallas (masculino y femenino, individual y por equipos) en el Long Trail de Neustift a Innsbruck.

Finalmente, el sábado 10 de junio, las peleas por el título llegan a su fin con el Mountain Classic, que también incluye al notorio “Höttinger Höll” (masculino y femenino, individual y por equipos).