(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Cuando tenés un equipo que te acompaña todo es más fácil. A los corredores Venzo nada les falta y los resultados están a la vista.

Nuevamente en mujeres se impuso la integrante del Seleccionado Argentino, Inés Gutiérrez Ortega y entre los varones, en la categoría Elite, el equipo Venzo metió los mejores cuatro tiempos.

Esto tuvo lugar hoy en el cierre de la primera fecha del Campeonato Argentino de Mountain Bike, modalidad Cross Country, que se llevó a cabo en inmediaciones de la laguna La Zeta.

Al igual que ayer, donde ganó la prueba de Short Track, la sanjuanina Gutiérrez se impuso hoy en los 20km de circuito con un tiempo de 1hs 19min 50seg, más de 11 minutos de diferencia sobre la mendocina Julieta Benedetti.

El ganador entre los varones, en la categoría Elite, fue el mendocino Fernando Contreras, quien superó a Agustín Durán (había ganado ayer la Short Track), por una diferencia de 12 segundos, diferencia que recién la pudo plasmar en la segunda mitad de la última vuelta cuando ambos corredores prácticamente hicieron el recorrido a la par. Detrás de ellos, terminó el catamarqueño Álvaro Macías, en tanto el riojano Joaquín Vera se ubicó en la cuarta posición, completando de esta manera el cuarteto Venzo para los primeros cuatro lugares.

La semilla ya está puesta, ahora es el momento de regar, de darle luz y en poco tiempo, cosechar.

Después de muchos años, Esquel fue sede de un Campeonato Argentino de XCO, que ojalá se repita y esto sin dudas se lo debemos a Alejandra de Bernardi.

Es cierto que sola no puede hacer todo. Tuvo el apoyo de la FACIMO (Federación Argentina de Ciclismo de Montaña), como así también del organizador regional Martín Arias.

A fines del año pasado, Alejandra conversó con Mariano Riquelme sobre la posibilidad de la primera fecha en Esquel y desde la secretaría de deportes tomaron la posta.

El municipio entendió que este es el camino y aportó desde distintas áreas para que el Mountain Bike sea una fiesta.

Lo que sorprendió fue el apoyo del equipo Venzo, quien trajo toda su parafernalia y los mejores corredores que grandes resultados le dieron.

Además un fuerte apoyo para la organización de la carrera misma y muy involucrado, además, en el fortalecimiento del curso de Comisarios Deportivos.

Algunos carteles de Lotería del Chubut y la ausencia del acompañamiento de Chubut Deportes, a pesar que en Esquel se llevó a cabo una competencia cuya disciplina es olímpica, llamaron mucho la atención.

El Team Venzo “puso todo” para que esta carrera se haga en la Patagonia. Trajo a los mejores ciclistas y los resultados están a la vista.

Claro que hubo corredores locales que no se quisieron perder la fiesta, no fueron muchos porque la disciplina no es practicada en la región, pero seguro que muchos de los que hoy fueron simples espectadores, el año que viene estarán en la línea de partida.

Hubo dos locales que hicieron podio. Luis Austin, fue el ganador en la categoría Master C1, en tanto Rodrigo Villa lo hizo en Master D1.

Tal vez sea momento de pensar en torneos regionales o provinciales de XCO. Es cierto que se saltearon todos los pasos juntos, porque de no tener nada de XCO se llegó a organizar una fecha del Campeonato Argentino, y eso no es poco… salió todo muy bien.