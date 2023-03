Emanuel Coliñir que va por el partido "Es el Momento Trelew" y Nelson Castro que encabeza "Reconstruir Chubut", votaron esta mañana pasadas las 10:30 en la Escuela Primaria Nº 85. Por diferencia de minutos, Emanuel Coliñir emitió primero su voto.

"La jornada se está desarrollando con la tranquilidad que se está viendo y con mucha participación. El peronismo está escribiendo un nuevo capítulo hoy y creo que todos deberíamos estar orgullosos porque estamos viviendo una interna cerrada con mucha alegría", dijo a la prensa Coliñir.

En cuanto al proceso de campaña señaló "lo vivimos bien, fuimos creciendo mucho, incorporando nuevos espacios, nuevos sectores y ahora a esperar con mucha tranquilidad el resultado. Estamos en contacto los tres que estamos en la interna, lo llevamos adelante con mucha madurez y respeto que es lo más importante".

A diferencia de la interna en JxC, que se vota en las Escuelas Nº 123 y ª751, en FdT se vota en 6 escuelas de la ciudad, es por eso que el candidato de "Es el Momento" explicó: "Mantenemos el contacto con todos los fiscales en las seis escuelas y por el momento está todo muy tranquilo. Hace mucho tiempo el peronismo no iba a internas así que estamos escribiendo un nuevo capítulo en el peronismo local. Nosotros esperaremos los resultados en nuestra sede de Chile y Mitre, con mucho optimismo también", finalizó. (Jornada)

Castro

Con diferencia de escasos minutos, Nelson Castro concurrió a la Escuela Nº 85 para emitir su voto. “Todo muy ordenado pero faltaban algunas cuestiones en las escuelas como tapar algunos vidrios de las aulas, pero somos todos peronistas no hay ningún tipo de problema. Considero que hasta ahora votó poca gente”, dijo Castro.

Respecto al escaso tiempo por el adelantamiento de elecciones en Trelew, Castro arremetió: “Esto fue todo muy rápido, algo que se tenía que hacer en tres meses se tuvo que hacer en 2 días, no es fácil y hay problemas para imprimir las boletas. Es todo un cuestionamiento que no se puede hacer rápido, no llegamos a todos los afiliados a pesar de que recorrimos los barrios. Creo que somos muchos los peronistas en el padrón más de 8.000 y lo bueno es que se ve mucha gente joven, los peronistas nos vamos renovando”.