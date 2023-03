Una importante polémica que promete generar situaciones no deseadas se suscitó luego que se conociera que desde el Gobierno de Tierra del Fuego construyen baños no binarios, dejando de lado los que diferenciaban el de hombres y mujeres.

Patricia Ranieri, una de las madres planteó “a mí no me gustaría que una nena de primero, de 11 años, puede estar en el baño e ingresar un hombre mayor de 18 años. Me parece una locura”. “No estamos en contra, pero queremos la opción para que tengan su baño exclusivo”.

La polémica se desato luego que desde el Colegio Provincial de Educación Tecnológica, (CPET), Ingeniero Fabio Reiss de la ciudad de Rio Grande se diera a conocer que estaban construyéndose baños no binarios, dejando de lado los que diferenciaban el de hombres y mujeres.

Al respecto, Patricia Ranieri, madre de una de las alumnas de la institución, relató: “Una madre se acercó el día 28 de febrero para conocer cuándo comenzaban las clases. Ahí se encontró con que estaban reformando todos los baños del colegio, empezamos a investigar y el Centro de Estudiantes nos informa que están por realizar baños no binarios donde ingresarían tanto hombres como mujeres”.

“Nuestro planteo es porque se vulneran los derechos de nuestros hijos, a mí no me gustaría que cuando mi hija esté en el baño ingrese un varón”, puntualizó. “Nos acercamos al anexo del colegio, -continuó relatando Ranieri-, en calle Almafuerte y Av. Belgrano, donde nos confirmaron que unificaron los baños para que sean no binarios. O sea, una nena de primero, de 11 años, puede estar en el baño e ingresar un hombre mayor de 18 años. Me parece una locura”.

“No estamos contra los baños no binarios, pero queremos que también esté la opción para que los nenes y nenas tengan su baño exclusivo”, aclaró. “Sabemos que se asienta un precedente para otros colegios, ese es uno de los miedos, que esto se expanda. Estamos tratando de movernos para averiguar si el gobierno decide llevarlo a otras instituciones. Asimismo, nos reunimos con un grupo de abogados para presentar un recurso de amparo”, añadió.

“Veremos qué pasa cuando comiencen las clases, los planos ya se dieron, la totalidad de los baños serán no binarios. El día 6 comenzarían las clases, así que a partir de ahí tomaremos las medidas necesarias.

En las redes sociales se puede ver la postura de muchos alumnos en desacuerdo con la medida. Yo, como madre de una alumna mujer estoy en desacuerdo con que ella entre al baño y también un varón”, finalizó diciendo Patricia Ranieri.