El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, brindó su último discurso de la gestión en el apertura del periodo legislativo 2023. Dentro de varios temas, demostró fuertes críticas a ciertos concejales.

Entre otras cosas, las críticas fueron por la falta de quórum para aprobar las servidumbres de paso necesarias para el comienzo de la obra de la toma de agua en el arroyo Buitrera y la no aprobación de la cesión de tierras al IPV para la construcción de 132 viviendas.

Además, Ongarato mostró cierta molestia por la participación de Diego Austin y Karina Otero en el frente de Juntos por el Cambio más relacionado a Ignacio Torres y Matías Taccetta que a la Unión Cívica Radical. "Al que le quepa el sayo, que se lo ponga", dijo el intendente.

Luego de su discurso, Ongarato explicó sus críticas a los ediles: "He sido concejal ocho años. En los primeros años, había cierta lógica en el Concejo Deliberante y había cosas en las que estábamos de acuerdo o no. Funcionaba de otra manera. En este concejo han sucedido cosas como no aprobar la cesión de tierras al IPV y perjudicó a 100 familias. También sucedió hace poco, cuando era imprescindible contar los votos de la oposición para la toma de agua en La Buitrera. La oposición no dio quórum y demoró todo el trámite. Hoy, este trámite, ya salió del Ministerio de Infraestructura y está en el área de legales. No comienza la obra hasta el día de hoy. Espero que sea pronto y esto no se deba a que no se pudieron aprobar las servidumbres en el momento que había que hacerlo".

En particular, sobre Austin y Otero, el intendente expresó: "Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Estas cosas de que voy en una boleta y trabajo para un determinado partido y después me paso a otro partido, o desconocer que estaba con tal gobierno, le hace muy mal a la democracia porque confunde a la gente. A menos que uno no esté de acuerdo con lo que está sucediendo".

"Esto no me complica la gestión, salvo cuando no hubo quórum. Esto le hace mal a la democracia. Como dije, al que le quepa el sayo que se lo ponga, cada uno sabe lo que tiene que hacer sea del oficialismo o de la oposición", concluyó Ongarato.