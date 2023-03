Por Carlos Guajardo

Una tensa reunión se realizó en la casa de la familia Anticaneo cinco días después del asesinato de Saúl, el payador a quien le quitaron la vida de tres disparos en el cuello. El encuentro fue pedido por quien fuera la novia de Saúl y tuvo pasajes donde la familia la llenó de reproches y donde queda claro una cuestión: no le creían. Ya en ese entonces era evidente que la familia desconfiaba de la mujer y por eso ahora creen que fue cómplice del asesinato por el que está detenido Antonio Tesso, un peón oriundo de Santa Cruz de 41 años y que según dijo el padre de Saúl, Bonifacio Anticaneo, tenía una relación paralela con la novia del muchacho asesinado.

La reunión fue filmada de manera casera a través de un celular. Todos los presentes (los padres de Saúl, sus hermanos y quien fuera su novia) lo sabían. Fueron en total unos 5 videos de 2,50 minutos cada uno que están en poder de la justicia y forman parte del expediente. En el primero de los mismos y que Red43 da a conocer de manera exclusiva la mujer reconoce que ella pensaba que el autor del crimen había sido Tesso:

“Yo tengo mi hipótesis de lo que pasó. Siempre la mantuve desde un primer momento. Y justamente da la casualidad que la persona, la más sospechosa en esto es la que yo pensaba que podría llegar a ser. Es una persona grande, es Antonio Tesso. Y a él nosotros lo conocimos en el campo trabajando. Esa fue la primera vez que escuché el nombre de Tesso, cuando estábamos trabajando en el campo con Saúl”, dice la joven.

A Saúl Anticaneo lo mataron en la madrugada del 23 de octubre del año pasado en la casa que alquilaba en Río Mayo. Tenía 28 años y era un payador muy conocido tanto en esa localidad como en todo el interior de Chubut. En Río Mayo, además trabajaba en una verdulería y en el momento del asesinato estaba organizando la Fiesta del Peón Golondrina.

Tras su asesinato Tesso fue detenido en una estancia de la localidad de Perito Moreno. Se dijo en un primer momento que tenía “una obsesión” con la novia de Saúl. Esto lo dijo Bonifacio y molestó mucho a la chica quien le envió una nota con reproches.

La situación respecto a que la joven tenía una relación paralela con Saúl y Tesso surgió después que fueran peritados los celulares. En ellos se pudo ver que en los mensajes, Tesso le decía a la chica que “Saúl es lo único que nos separa” y también que “me voy a mandar una macana que no me vas a perdonar”. De todas maneras, fuentes judiciales consultadas por Red43 aseguraron que hasta ahora, las pruebas reunidas siguen colocando a la novia del payador como testigo principal del caso. “No surgen motivos suficientes para imputarla”, confiaron a este medio. Tesso se encuentra detenido en un calabozo de la localidad santacruceña de Las Heras. En estos días vence el plazo de la prisión preventiva. Habrá una nueva audiencia y en ella se sabrá si hay un nuevo plazo o si con las pruebas reunidas por la fiscalía, el juez decide que se realice un juicio. La familia y el abogado de Saúl quieren que sea a través de un jurado popular.

En los videos, a los que tuvo acceso Red43 y dos de los cuales se reproducen en esta nota, puede verse y oírse claramente como la familia de Saúl le reprocha a la joven: “No te creemos, no te creemos. A nosotros nadie nos va a devolver a Saúl. Mi mamá y mi papá y nosotros estamos destrozados. Tenía solo 28 años”, se escucha decir a Gladys, una de las hermanas del payador. Gladys avaló en las redes sociales las declaraciones que su padre le realizó a Red43 asegurando que la novia de Saúl conocía lo que tramaba Tesso y que efectivamente había una relación paralela.

A poco de cometerse el asesinato, quien era la novia de Saúl dejó su cargo de maestra rural en la localidad de Ricardo Rojas y se mudó a Trelew donde vive su familia.

-Siempre me escribió como amigo (Tesso), siempre hablamos cosas de conocidos en común, del campo, de gente que conocíamos en común. Siempre una relación de amistad. Que con el tiempo Saúl sabía que me escribía. Y él con el tiempo empieza a molestar a Saúl. Entonces yo lo bloqueo a él (por Tesso). Saúl sabía de los mensajes y de esas cosas. Y a Saúl no le gustaba que este tipo a mi me escriba tanto. Porque Saúl decía que ese tipo quería algo conmigo”, dijo la chica durante la tensa reunión.

Y en otra parte puede escucharse el siguiente diálogo:

-Vos pensás que yo estoy mintiendo, Diego. Vos pensás que yo voy a mentir con algo asi. O que yo mandé matar a Saúl?

-Vos dijiste que lo tenías bloqueado. Y a nosotros nos dijeron que vos lo bloqueabas y lo desbloqueabas, lo volvías a bloquear y a desbloquear.

-Pero porque el tipo me molestaba.

-Pero vos vas a formar una familia y vas a tener hijos.

-No, yo no voy a formar una familia.

Sólo una parte del tenso diálogo que se mantuvo durante la reunión donde se puede observar la presencia de todos los hermanos y los padres de Saúl y la mujer. La justicia seguirá investigando y es muy probable que se otorgue otro plazo mientras Antonio Tesso, por ahora el principal sospechoso de ser el autor material del asesinato del payador seguirá con prisión preventiva. Por ahora todas son dudas y misterio. Y hay un detalle clave que pudo saber este medio a través de fuentes judiciales: si bien se encontraron restos de pólvora en las manos de Tesso y un perro de la policía olfateó sus rastros en la escena del crimen el arma utilizada no aparece. Y esto es algo clave.