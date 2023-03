Taccetta: "Me quedó un gusto amargo por saber que no se plantearon objetivos para este año"

El diputado nacional y candidato a intendente de Esquel, Matías Taccetta, acompañó el discurso de Sergio Ongarato en la apertura del periodo legislativo 2023. Una vez finalizado el mismo, el exsecretario de hacienda dio su punto de vista sobre las palabras del intendente, ya que enumeró varios puntos en los que él fue funcionario.

"Es un orgullo haber formado parte de su equipo de trabajo. Muchas cosas que ha anunciado, las hemos conseguido con trabajo. Yo siempre digo que el intendente es él y su equipo. La gestión marca la historia del municipio. El fondo anticíclico, haber hecho obras con fondos propios, 21 vehículos, el aporte a los clubes, canchas de césped sintéticos, fueron políticas públicas que se han implementado gracias al acompañamiento y haber confiado por parte del intendente en todo su equipo", indicó Taccetta.

Por otra parte, el diputado nacional mencionó: "Me quedó un gusto amargo por saber que no se plantearon objetivos para este año. Es muy poco lo que se anunció. También la queja constante de las obras que no llegan a nivel provincial y nacional".

En sus palabras, Ongarato había resaltado la falta de apoyo de los gobiernos y Taccetta indicó: "Coincido con Sergio y lo he hablado con el gobernador. No hay que mirar a la figura del intendente o si es de un partido u otro para colaborar y ayudar. Quien ganó acá en 2019 fue Arcioni y se debe a toda la población de la provincia. Si uno va a otros municipios ve que hay obras y acá venimos hace mucho sin obras, no hay viviendas, hay desocupación y muchos son de la construcción porque no hubo obra pública, muy poca obra privada y no consiguen trabajo. La toma de la gente en lugares donde es muy difícil vivir no tiene que ser una política pública. La política pública de acceso a vivienda no tiene que ser la ocupación ilegal, sino el acompañamiento y proyección de la ciudad para que los vecinos puedan tener un lugar y tener acceso a la vivienda".

"No hay conexiones de gas, no hay conexiones de luz nuevas. No hay obras importantes para la ciudad. Se enumeran obras menores que pueden ser en alguna plazoleta, pero no transforman la ciudad", agregó el exsecretario de hacienda con respecto a la falta de obras.

Además, Taccetta destacó la primera gestión de Ongarato, en sintonía con el gobierno nacional de Cambiemos: "Se trabajaba mucho más tranquilo a nivel municipal, quizás con los problemas que genera el primer año, que nos estábamos conociendo. Si uno compara la primera gestión con la segunda, en la primera se trabajó mucho más tranquilo con más proyección y más obras. En la segunda empezaron los problemas. El intendente ha enumerado que el fondo anticíclico se ha casi consumido y es una lástima, porque eso generaba la tranquilidad financiera y económica del municipio. Habrá que trabajar para logar que el equilibro, importante en la gestión de la municipalidad, siga continuando para no tener problemas económicos y hacer obras con fondos propios. Todas las obras de los últimos años fueron financiadas con la plata de los contribuyentes. Por eso el agradecimiento a los vecinos que han colaborado para que se paguen los sueldos y se hagan obras", indicó.

Por último, el diputado nacional defendió la postura de Diego Austin y Karina Otero, concejales que acompañan su frente electoral y recibieron alguna crítica de Ongarato: "Esto es política y estamos en democracia. Cada uno puede acompañar a quien quiera y debe trabajar en el lugar que se sienta cómodo. Escuché cuando hablaba de saltar de un partido al otro. No hay que tener la memoria tan corta, porque hace un año y medio el intendente se quiso ir como senador y nadie le dijo nada. Si él puede tomar una decisión y nadie le tiene que decir nada, lo que hagan los concejales está dentro de su conciencia y posibilidades. Es política. Uno se puede sentir más a gusto con un proyecto. Yo fui funcionario del exintendente Williams y sin embargo me he quedado en su gestión y en ningún momento se ha quejado él por pasar de un tiente político a otro. Cuando se trabaja, se deja de lado la bandería política si se pregona lo mejor para Esquel", concluyó.