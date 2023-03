El Senado de Uruguay protagonizó un incómodo momento luego de celebrar un improvisado homenaje a una legisladora que aparentemente había fallecido según informó una colega, durante una sesión en la que se discutían los efectos de la sequía en el país. En realidad, si bien la senadora está atravesando una grave enfermedad aún permanece con vida.

La primera sesión del nuevo periodo parlamentario comenzó con varios temas en agenda. Entre ellos un proyecto ingresado como grave y urgente para prorrogar el plazo para que los todos los productores rurales, en el marco de la sequía que viene afectando al país, puedan aplazar el pago de las contribuciones especiales a la seguridad social.

Todo se daba según lo previsto hasta que la vicepresidente del cuerpo, Beatríz Argimón, suspendió la discusión al enterarse del deceso e informó a los presentes que la senadora del Frente Amplio, Ivonne Passada, había fallecido.

“Hacía tiempo que estaba cursando una enfermedad”, aseguró Argimón. Entonces los senadores realizaron un minuto de silencio y organizaron un homenaje improvisado con varios oradores.

Inmediatamente, el senador Germán Coutinho, del Partido Colorado, pidió la palabra y se refirió a la "triste pérdida" de la legisladora. También tomaron la palabra los senadores Carlos Camy y Guido Manini Ríos.

Luego de compartir algunas palabras, Argimón les pidió a los funcionarios concluir el homenaje con un minuto de silencio. Según consignó el diario El Observador, todos los legisladores presentes se pusieron de pie y en silencio concluyeron el homenaje.

Sin embargo, el clima de solemnidad terminó bruscamente cuando la senadora Liliam Kechichian, quien le había avisado a la vicepresidenta del cuerpo sobre el presunto fallecimiento de la colega, pidió hablar.

“Estamos en un mundo de locos y las redes parecen que comunican cosas que no están confirmadas. Yo lamento porque la senadora Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos y ahora parecería que no es así. La verdad es que no se puede vivir al ritmo de las redes sociales. Yo le pediría que hagamos un impasse, veamos y hablemos con la familia", expresó la legisladora por el Frente Amplio.

Y agregó: “Estamos en un mundo muy loco. No sé qué hacer, borremos todo esto y esperemos la confirmación de su familia”.

Luego de la intervención en la que desmintió el fallecimiento, la sesión volvió a retomar el tema de la sequía y los efectos que provoca en Uruguay.

Minutos más tarde, el senador Daniel Caggiani informó que el error ocurrió porque no se chequeó la información con la familia. Según anunciaron desde el Partido Socialista, al que pertenece la legisladora, "se encuentra internada en estado grave". Pero está viva.