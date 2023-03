Por Carlos Guajardo

Juan Carlos concurre todos los años al lugar de la tragedia. Allí se levantó una especie de altar para recordar a las víctimas. Una de ellas, fue su hijo de solo 29 años. “Nunca vamos a dejar de ir hasta que se haga justicia”, le dice a Red43. Juan Carlos Ruiz respira ahora un poco de aire puro porque la Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento dictado por el Juzgado Federal de Bariloche e instó a los fiscales a actuar de manera urgente y llamar a indagatoria de los imputados. Es que en mayo, la causa prescribe. “Tengo miedo que eso pase. Pero estamos actuando lo más rápido que podemos. Si llegamos a tiempo con la presentación tendremos 12 años más por delante para que se haga justicia”.

Juan Carlos Ruiz es el padre de Juan Manuel, una de las 22 víctimas fatales del accidente del avión de la ya desaparecida empresa Sol. La máquina había despegado de Neuquén aquel 18 de mayo de 2011 con destino final el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Juan Manuel era empleado de una empresa petrolera y regresaba para reincorporarse a su trabajo. Claro, nunca llegó.

Víctima. Juan Manuel tenía 29 años cuando perdió la vida en la tragedia de Sol

Las primeras pericias determinaron que el avión cayó cerca de Los Menucos, en la provincia de Río Negro por “engelamiento”. Es un fenómeno meteorológico que tiene lugar en la parte alta de la atmósfera y que puede llegar a afectar a una aeronave cuando pasa por esa zona. En este fenómeno climático de altura, el hielo se adhiere principalmente a los elementos que están expuestos al viento. Todos los elementos que sobresalen del avión pueden llegar a ser alterados a causa del engelamiento. Y eso fue lo que pasó con la máquina de Sol.

“Las cosas están más que claras. El avión no estaba en las condiciones óptimas para volar, no había un parte respecto a las condiciones climáticas adecuado y los pilotos no estaban totalmente preparados. Habían leído un manual que ya había sido reemplazado por otro. No tenían el entrenamiento adecuado. Pero la responsabilidad no es de ellos, sino de los directivos de la empresa”, agrega Juan Carlos.

El fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación penal dio a conocer el lunes pasado un fallo que renovó las esperanzas de los familiares de las víctimas de encontrar algo de justicia. Ahora, los directivos de Sol vuelven a estar bajo la óptica de la justicia donde tendrán que ir a rendir cuentas sobre el trágico accidente. Se trata de Horacio Angeli, de 63 años, Danilo Pojmaevich, de 60 y Juan Nyffenegger (falleció a los 68 años). El código penal prevé una pena de 8 a 25 años de acuerdo a la imputación.

“Esto fue largo y muy duro para nosotros. Realmente siento satisfacción por lo que ha resuelto en Casación en esta segunda instancia. Nosotros fuimos dos veces a apelaciones y dos veces a casación. La última vez fuímos porque un juez había determinado la “falta de mérito” de los imputados. Pasaron muchas cosas en la justicia que no cerraban. Pero ya es historia. Estoy satisfecho y contento ahora y estoy intentando creer en la justicia. Pero también siento temor porque en esta instancia nos queda muy poco tiempo porque la causa prescribe el 18 de mayo. Pero por eso estamos luchando que se llame, tal como dice Casación “de urgencia” a indagatoria a los directivos con lo cual tendremos otros 12 años más para seguir nuestra lucha pidiendo justicia”, agrega Juan Carlos en su diálogo con Red43.

El altar en Los Menucos. Los familiares concurren todos los años.

Y agrega: “En esa época la empresa hacía la denominada “ruta del petróleo”. Tenía convenio con la provincia pero eso no quiere decir que el Ministerio de Transporte la haya habilitado. Tal es así que una vez sucedida la tragedia Sol estuvo una temporada corta sin volar. Y cuando retomaron los vuelos en lugar de salir a las 20 desde Neuquén empezaron a salir a las 13 horas y haciendo la ruta Neuquén-Bahía Blanca-Comodoro Rivadavia. Es decir toda una ruta de día y donde hay aeropuertos alternativos en caso de emergencia y buena comunicación. Realmente es una suma de irregularidades y responsabilidades de la empresa. Que digan que todo tiene que ver con los pilotos es muy ligero y no es asi”.

Y finaliza: “De todas maneras y a pesar de esta resolución tengo mucho miedo que esto pueda prescribir. La abogada Romina Barreto está haciendo todo lo posible en el Juzgado de Bariloche. Nos tenemos que mover y presionar. Y darle difusión porque nos ayuda mucho”.

Juan Carlos no baja los brazos. Es junto a Marcela Bastit (la viuda del piloto) los únicos que siguen adelante buscando justicia. Ya están preparando la próxima visita en mayo a Los Menucos para realizar una misa y honrar a sus muertos en el lugar de la tragedia. Pasaron más de 11 años y hasta ahora, no hubo justicia. Una tragedia que costó 22 vidas y sobre la que no hay culpables. Ahora, la justicia abrió una nueva puerta. Juan Carlos espera que conduzca a la verdad.