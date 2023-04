Quizás no todos conocen estas historias, pero los ex combatientes de Malvinas no fueron los únicos héroes. También lo fueron un grupo canes enviados a la Base Naval de Puerto Argentino con el fin de impedir infiltraciones de comandos británicos en el dispositivo defensivo propio. Los perros llegaron a suelo malvinense el 7 de abril. La Sección de Perros de Guerra de la Armada Argentina estuvo integrada por 18 sabuesos con soldados guías.

La agrupación había sido creada en la Base Naval de Puerto Belgrano. Desde la llegada y hasta que fueron al campo de prisioneros finalizada la guerra, La Sección de Perros en Malvinas efectuó "tareas de seguridad y funcionó como "apoyo logístico" a las tropas de la primera línea.

Pero más allá de sus funciones, los perros de Malvinas, también fueron héroes. O al menos así los pretendemos recordar. 2 de los 18 cayeron en combate. En realidad, según la historia oficial, fueron desaparecidos. Uno se llamaba "negro" y el otro "ñaro".

Los canes tuvieron a su cargo la tarea de patrullaje, seguridad en las instalaciones de la Armada de Puerto Argentino, control de la población civil, y la defensa de los puestos de comando.