El 2 de abril es un día de profunda tristeza y reflexión en Argentina. Es un día en el que recordamos a nuestros valientes soldados que lucharon y perdieron la vida en la Guerra de las Malvinas en 1982. En este día, rendimos homenaje a todos los caídos en la Guerra de las Malvinas y honramos su legado con nuestra memoria y nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia y la soberanía de nuestras islas.

Para Darío, el 2 de abril, significa como el 2 de mayo, el día que hunden al Crucero Belgrano. Tomando a éste último como un segundo nacimiento, como un segundo cumpleaños. El 2 de abril inicia la guerra, pero yo fui al Crucero Belgrano unos días después. "El 2 de mayo lo considero como un segundo renacer, y para la patria el inicio de un ciclo que terminó con la cuestión de las interrupciones institucionales a través de gobiernos de facto. Pienso que institucionalmente el 2 de abril representa eso: la toma de conciencia de arreglarnos como sociedad idas y vueltas, con divisiones, con antagonismos como tenemos desde el principio de nuestra historia, pero arreglándonos siempre dentro del marco de la institucionalidad, de las elecciones y de elegir a nuestros representantes, que puedan resolver los temas y que los podamos resolver como sociedad lo mejor que podamos. Eso representa en el sentido personal e institucional lo que es el 2 de abril y el 2 de mayo también".

No considera que se deben llamar Islas Malvinas, ya que una isla es algo aislado, que está lejos, para él es la provincia de Malvinas, para que se genere conciencia de la ocupación por parte de los británicos, para tener el tema presente y reclamar por nuestra soberanía de manera más latente, más fuerte.

Como la Argentina, para mí en los últimos años es la Madre Patria Argentina, porque el sistema político puede ser una república, una confederación, una asociación federal, pueden ser mil cosas, pero a nivel léxico me gusta llamarla Madre Patria Argentina y la provincia de Malvinas.

En 1981 era Cabo 2° maquinista, egresado de la Escuela de Mecánica de la Armada, un recién egresado, destinado a la Fragata Libertad. Sin embargo, un lunes ve su nombre en una lista donde decía ´preparar el bolso naval y aprestarse para viajar a Puerto Belgrano'. Y allí fue como refuerzo junto con electricistas y maquinistas y caldereros, que era su especialidad.

"Lo que recuerdo del hundimiento del Belgrano, de sobrevivir, es la entrega a la patria. Para mí el Belgrano siempre fue un compañero, un amigo con el que compartimos el mar, un amigo con el que enfrentamos al enemigo y que le tocó partir en ese momento. No tuve la oportunidad de ver el hundimiento, pero sí compañeros míos. Sentí las explosiones, los hierros calientes que al mezclarse con el agua helada provocó ruidos y 'lamentos' de los hierros, que era el lenguaje del barco al hundirse. Para mí fue un veterano más que quedó ahí en el lecho del mar, junto con mis compañeros.

La posguerra la vive como un renacer, como una segunda oportunidad que le dio la vida, "como un mojón que uno dejó atrás" y mirar hacia adelante con optimismo y con ganas de vivir la vida. Trata de trasladar lo que vivió en el Genera Belgrano al momento de paz y tranquilidad actual.

"La posguerra fue una posibilidad de encarar la vida y de acentuar lo espiritual, que es lo mismo que la vida material, lo mismo que la vida emocional. Me dio la posibilidad de juntar todo eso y todo lo que siempre me había interesado, que era lo más allá del bien y del mal, como se dice en la mística y en la iniciación. Y justamente de una guerra, que es una situación extrema, me hizo vivir la posguerra continuando con mi vida y mirando siempre para adelante con optimismo, mirando mi propia vida y deseando que la sociedad tenga como mojón el tema de la Guerra de Malvinas, para que se puedan solucionar los problemas que se nos presentan como toda sociedad", expresó.