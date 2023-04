Chubut: Rescataron a un hombre mayor en estado de "semi esclavitud"

Un anciano de 73 años fue rescatado el miércoles de un campo a 80 kilómetros de Puerto Madryn, donde vivía en precarias condiciones.

El establecimiento, denominado La Tradición, se encuentra ubicado en la zona de Chasico, sobre ruta 4, en jurisdicción de Telsen.



“El hombre se encontraba en condiciones muy precarias. Vivía en una pieza de 2 metros por 2,5 metros, casi a la intemperie. Estaba en condiciones preocupantes, con muy bajo peso y viviendo en una especie de caballeriza”, detalló el funcionario de Fiscalía Mauricio Baigorria, quien encabezó la comisión junto al comisario Huenchual Fernández de Telsen y persona de la División Rural de Puerto Madryn, que llegó hasta el establecimiento rural donde concretó el operativo de rescate.



Al preguntarle por qué vivía allí y no en la casa principal que tenía habitaciones desocupadas, el hombre refirió que su patrón, Eliseo Benítez, no lo dejaba vivir en ese lugar.



Además, los agentes constataron que el anciano no comía hace varios días. Además, se constató que no lo llevaban al pueblo desde hace cinco meses; y que le retenían su haber jubilatorio. En el establecimiento se secuestraron dos armas largas, un fusil de caballería calibre 7.65 y una carabina calibre .22.



Ante esta situación, la Policía rescató al anciano, quien fue trasladado al hospital de Telsen donde fue sometido a diversos estudios y cuidados referidos a su salud.



La Fiscalía inició una investigación por el delito de "abandono de persona” respecto a Eliseo Benítez y en los próximos días se realizaría la apertura formal de la causa judicial para imputar los delitos. “Es la calificación provisoria de la causa, donde se analizará la posible comisión de más delitos”, detalló Baigorria.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Puerto Madryn