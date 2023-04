El concejal de Cambiemos, Rubén Álvarez, manifestó su postura en relación a la compleja situación que atraviesa el personal del Hospital Zonal de Esquel.

Durante la hora de preferencia en una nueva sesión del HCD, Álvarez dijo: "Cuando uno ve los videos, los vuelve a ver porque dudarían de la veracidad de los dichos. La señora ministro que tal médico cobra tal monto, como una forma de exponerlos".

En este sentido, el edil de Cambiemos expresó su repudio ante las acciones de la ministra de Salud de Chubut hacía los trabajadores del HZE: "Me parece que es una actitud que roza lo fascista".

"El Ministerio de Salud en vez de hacer el trabajo que tiene que hacer, se pone a averiguar en que gasta la plata un trabajador", señaló Álvarez.

Por otro lado, el concejal se refirió a los dichos de la ministra de Salud en cuanto a la atención de los partos con dificultad: "El miércoles nos dice que los partos que tengan complejidad no se podrán hacer en Esquel. Reconoce que un parto con algún grado de dificultad hay que derivarlo, ¿a dónde?". Asimismo, hizo hincapié a un hecho ocurrido durante un parto: "El otro día, con un corte de luz, asistieron un parto con celulares porque no andaban los grupos electrógenos. Se lo dijeron a la ministra y no pudo contrastar eso porque era verdad".

"Puse énfasis en todo lo que escuché, me parece muy grave lo que pasa. Los que eran héroes tal vez serán procesados por la Justicia, porque dice los va a acusar de extorsionadores", remarcó.

Para finalizar, el edil invitó a los vecinos a participar de la convocatoria que se realizará hoy a las 18 hs en las puertas del Hospital ZOnal de Esquel.