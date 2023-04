La Municipalidad de El Hoyo procedió estos días al desmantelamiento de un puesto en Puerto Patriada perteneciente a la Comunidad Mapuche Monsalve autorizado desde hace tres años para la venta de pan casero y otros alimentos.

Desde el Municipio indicaron que se ha puesto en marcha un plan de ordenamiento en el lugar y el puesto se encontraría en un lugar donde se contempla hacer un estacionamiento para persona con discapacidad.

Por su parte, desde la Comunidad Mapuche señalan que el mismo intendente les autorizó ese lugar para trabajar, tres años atrás y que es una fuente de sustento para todo el año. Indican que “luego de dejar una notificación clavada en el cerco, desmantelaron el alambrado y al puesto lo convirtieron en leña”.

InfoChucao dialogó con Andrés Campos y Dorama Monsalve, referentes de la Comunidad Mapuche quienes relataron su versión de lo que ha sucedido en estos últimos días en este sector de Puerto Patriada.

Campos relató que “nosotros hacen tres años que estamos en el lugar por orden del propio Intendente Pol Huisman que nos autorizó la instalación del puesto para trabajar en las temporadas vendiendo pan y otros alimentos” explicando que “habíamos puesto un alambrado para que las vacas y otros animales no se metieran y molestaran”.

Según expresó, “ahora nos toman como usurpadores, pero no es así” agregando que “hicieron esto sin aviso previo, solamente dejaron una intimación clavada en el puesto y ahora nos encontramos con que sacaron el alambre del perímetro y con la motosierra cortaron todo el puesto y lo hicieron leña” indicando que “lo sacaron del lugar y lo llevaron hasta el predio municipal de donde se hace la fiesta de las frutas finas”.

“Ahora me tratan de usurpador, pero los que usurpan realmente son aquellos que vienen de otras ciudades, se mandan y nadie les dice nada porque tienen poder monetario” remarcó.

Consultado sobre la información brindada desde el Municipio indicando que el conflicto se había resuelto este viernes por la mañana luego de una reunión con el intendente, Campos, lo negó rotundamente indicando que “no se arregló en nada y tendremos que recurrir a la Justicia”.

Según argumentó, “somos pobladores de toda la vida del sector. Mi bisabuelo vino en el año 1904 a ese lugar y fueron los primeros habitantes de Puerto Patriada” agregando que “como Comunidad Mapuche, están constituidos desde hace más de 15 años con personería jurídica y según consta en los relevamientos que se han hecho”.

Por su parte, Dorama Monsalve manifestó que “siento mucha tristeza, mucha impotencia por todo esto que está pasando ya que soy nativa de ese lugar y hay gente que me están negando que no soy de ahí. Vivo en el Rincón del Lobos, pero nací y me crie en Puerto Patriada” agregando que “yo me sentía feliz ahí donde estaba trabajando porque yo me hacía la plata en verano para poder sobrevivir el resto del año”.

Cabe señalar que, al respecto, desde el propio Municipio, este viernes por la mañana publicaron a través de sus redes sociales que “el intendente Pol Huisman recibió esta mañana al vecino de Puerto Patriada, Andrés Campos, en un encuentro con un clima de diálogo y respeto mutuo donde lograron resolver el conflicto sobre el puesto de este vecino que debió ser removido de la costa del lago Epuyén, en la Reserva de Puerto Patriada”.

Además señalaron que “el puesto de venta de pan había sido instalado en un sector donde está previsto el estacionamiento para personas con discapacidad y carecía de los permisos correspondientes. Por este motivo y luego de realizar todos los pasos administrativos del caso, el Municipio procedió a removerlo del lugar”.

Asimismo, informaron que “la Municipalidad de El Hoyo ha puesto en marcha un plan de ordenamiento de Puerto Patriada con el objetivo de mejorar el desarrollo turístico del lugar priorizando el cuidado ambiental y el diálogo con los diferentes actores que trabajan allí. En este sentido, se realizaron diferentes trabajos como el estacionamiento para sacar el tránsito de las costas y se prevé próximamente el emplazamiento de un paseo de artesanías y un núcleo sanitario en las cercanías del SUM”.

Finalmente, Campos indicó que “todo esto se tendrá que resolver a través de la Justicia y vamos a empezar a enviar a los medios de comunicación las imágenes para que se sepa lo que está ocurriendo en Puerto Patriada y El Hoyo”.