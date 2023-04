En una charla inaugural del año, realizando un balance de lo que ha sido estos poco más de siete años. Habrá que ver si sigue, dependiendo de cómo se den las condiciones políticas de Juntos por el Cambio.

"Yo creo es buena la renovación, que tiene que haber una alternancia de las personas. Vamos a ver cómo se da internamente".

Considera que la gestión como él la realiza, ya que viaja mucho y son muchas las horas de trabajo. Más con la complejidad que trajo aparejada la pandemia y pospandemia, con un nivel de inflación altísimo, que complica todo mucho.

"Porque cuando uno consigue los recursos para dar una solución a los vecinos, pero cuando llega el momento de firmar, de contratar y ejecutar la obra, ya no te alcanza".

Además, según manifestó Ongarato, es excesiva la burocracia del Estado en muchos ámbitos, que hacen que se demoren las soluciones.

Ante la posibilidad de volverse a presentar como candidato, ve la alternativa de que la gente no lo vote, siente que corre con la ventaja de conocer cómo es el trabajo, pero la desventaja es el desgaste natural que esto conlleva.

En un supuesto caso de no seguir en política, podría volver a su profesión como arquitecto o docente.

"La docencia la extraño, ese contacto que tenía con los alumnos me gustó y por momentos se extraña. Y los clientes se tardan en hacer, un estudio de arquitectura tarda en hacerse, pero tranquilamente puedo estar, medianamente me mantengo actualizado".

Sin embargo ve en la política muchos desafíos personales y colectivos, lo que lo apasionan, aunque podría volver a trabajar y hacer lo mismo que hacía antes de la política, con la experiencia y los aprendizajes adquiridos.

Estuvo en Trelew con Merino y con Torres, con éste último mantuvo conversaciones, pero él se siente más cerca de Juntos por el Cambio, porque dice que la gente no quiere que vaya el Pro por un lado y la UCR por el otro. Se siente en la obligación de tratar de unificar desde la política, haciendo el mayor esfuerzo para los que no quieren ser parte. Admitiendo que hay ciertas dificultades internas.

"Quizás se adelanten las elecciones, otra vez aparece este fantasma para mí de adelantar las elecciones y de unificar lo antes posible Juntos por el Cambio y que vayamos con una propuesta de cara a las elecciones generales y no desgastarnos en una interna, esto es lo que yo le planteo a Torres".

A la posibilidad de competir con Matías Taccetta por la intendencia lo ve como una alternativa, sin embargo no cree que la gente lo vea como una alternativa, que no es lo que la gente necesita. Debido a que ha vivido muchas internas donde luego termina ganando el Justicialismo. Plantea que la elección no sea por nombres, sino por quién puede realizar una mejor gestión. No ve la necesidad de realizar una interna si no hay diferencias sustanciales de pensamiento.

"Hay un sólo sillón para intendente y uno para gobernador, entonces no podemos ser cinco los que vayamos ahí. Hay que dirimir esto de una forma real: ver quién está en mayor condición de ganar la elección y de hacer una buena gestión".

Entre Bullrich, Larreta y Morales, ve diferencia sustancial entre ellos, aunque se se inclina por lo que siente Larreta, porque es Jefe de Gobierno de Buenos Aires, con quién ha sostenido muchas reuniones y firmado convenios.

"Con Bullrich otro estilo, es totalmente distinto, que no sé si es lo que necesita el país: alguien firme, pero que no tiene la experiencia de Larreta. Por eso, en la presidencial no estoy definido todavía".

Infraestructuralmente hablando, vemos a la ciudad rota, al igual que el país, sin embargo el intendente recalca que durante su gestión se han pavimentado alrededor de 100 cuadras en los barrios y en el centro, lo que considera poco

Al ser un apasionado de la arquitectura, realizando una mirada de la ciudad no como intendente, sino como profesional, infraestructuralmente hablando, sin embargo reconoce que eso no alcanza, ya que hay muchas zonas que el pavimento es viejo y se va rompiendo. Afirma que tanto turistas como funcionarios que visitan la ciudad dicen que están bien las calles.

"No hay baches grandes porque tenemos un plan de bacheo. Normalmente un pavimento tiene 15 años de vida últil, hay algunos que van por los 30 o más. ".

La última gran obra de re-pavimentación que se realizó en la ciudad fue en el '95. Reconoce que hay muchas cosas por repavimentar, pero que la entrada a la ciudad la tendría que hacer vialidad, algo que se vienen hablando hace mucho tiempo. Pero que debido a la situación que está viviendo el país, las obras de pavimentación quedan a un costado, el financiamiento no lo dan.

"Buenos Aires te dice que eso es suntuario, que tenés que llevar agua y cloacas. Pero Esquel tiene un porcentaje altísimo de agua y cloacas, entonces yo necesito el pavimento porque lo otro ya lo hicimos. Esa es una discusión que tenemos".

Junto con Julio Otero, de Vialidad Nacional, consiguió la repavimentación de la ruta 25, que une Esquel con Trelew, que considera que está mucho mejor que otros años.

La ruta 259 está pendiente, pero dice que le dan desde el gobierno las mismas explicaciones que él da a nivel local: en un contexto de 100% de inflación anual es muy complejo hacer obras, entre que licitás y haces la obra, sube un montón el precio.

"Aún estando el dinero para hacer la obra, burocráticamente es muy difícil. Así pasó con la ruta 40 y 259. El aeropuerto está en una situación parecida".

Pero afirma que la obra que se está realizando en el aeropuerto va tiene algunas complejidades más.

A la hora de preguntarle si la ciudad no le da pena, en cuanto a lo que pudo haber hecho con la falta de trabajo que no lo hizo y ya no lo hará ahora, también en relación con las calles y la pavimentación, las cloacas, la planta de residuos y la de residuos cloacales, la repotenciación energética para la ciudad, afirma que están trabajando al respecto, aunque se esté por terminar el mandato.

"Hay muchas obras que estamos trabajando, estamos al límite con la capacidad de la toma de agua. Logramos el financiamiento trabajando en conjunto. Pero no está la fecha de inicio todavía".

Al respecto, dice que no ha comenzado debido a algún problema presupuestario, como siempre. Afirma que el problema es que se complicó en el consejo deliberantes, está en la parte de legales. Estima que la próxima semana tendrá novedades de qué pasa con la obra. Algo vital para la ciudad.

Al igual que lo que sucede con el transformador de energía, algo fundamental para todos los ciudadanos.

"La ciudad creció y estamos al límite".

Reconoce que no puede esconderse detrás de la crisis del país, por eso fue a Rawson, a gestionar el transformador que se necesita para la ciudad, el cual asciende alrededor de 450 millones de pesos. Además de que hay un transformador nuevo que no se está usando. Si se cortase la luz afectaría tanto a comerciantes como vecinos.

"El riesgo es que si el transformador que tenemos se quema, nos quedamos 48hs. sin luz, el riesgo está latente. Yo me enteré en enero, aparentemente estaba de antes, en enero me enteré que estaba al límite, buscamos todas las alternativas técnicas y por eso fui a Rawson para gestionar.

El intendente debería que estar mirando el hoy y el mañana, el desarrollo futuro de la ciudad. Respecto al anuncio de las nuevas conexiones de gas para Valle Chico, afirma que están gestionadas. Sin embargo, si alguien quiere venir a invertir a Esquel las condiciones no están dadas, no hay gas.

"Desde que inicié en 2016, comencé a buscar inversiones. Uno de los problemas era que no hay gas, el agua todavía no hay problemas graves, si querés abrir por ejemplo un hotel, gas no tenés".

Con Das Neves logró que la primer parte del gasoducto se destrabe, llegando a las 20 mil conexiones, lo cual ya ha quedado chico. Para la segunda etapa todavía falta. Dice que esos equipos ya se compraron, pero hace falta dinero del gobierno nacional, porque para la provincia es muy grande. Corriendo el riesgo de que el Gobierno utilice esos recursos en otro lado. Por lo tanto, no puede gestionar inversiones que requieran gas.

"Hoy me dijeron que hay un problema presupuestario, ya que están en la provincia de Santa Fé y hay que buscarlos. Yo no puedo gestionar inversiones que requieran gas".

Mirando hacia atrás y realizando una autocrítica acerca de los aciertos y errores, considera que en cuanto a infraestructura han hecho un buen trabajo, empezando a embellecer el centro comercial de la ciudad "como si en tu casa embellecés el estar, donde van todos y pasan todos", una obra que en un principio era más ambiciosa, pero que por cuestiones de dinero y por otros asuntos más prioritarios no se continuó.

"Hicimos toda la obra de pavimento de la entrada de Esquel, todo lo que es la parquización, que me han criticado mucho: se preocupa por embellecer y no por otras necesidades, pero para una ciudad turística tenés que tener muy bien la entrada, y creo que lo hemos logrado".

Además se adjudica la gestión de las obras en el aeropuerto y los pluviales, fundamentales, pero que aún no se terminan. A su vez, inauguró la primera etapa del gasoducto y la gestión de los residuos hidrocloacales. Por más que lo coseche otro, está convencido de que en algún momento todos estos proyectos van a salir adelante.

En cuanto a sus errores, reconoce que hay muchas cosas que no han salido bien. Muchas veces relacionadas a decisiones políticas. Por ejemplo en cuanto al Centro de Día, considera que tendría que haber buscado otra forma de gestionarlo, "no es bueno que quien está a la cabeza entra y salga a cada rato".

"Algunas decisiones que yo he tenido que tomar, en cuanto a funcionarios o secretarios que luego me trajeron dolores de cabeza. Soy el intendente que más secretarios ha cambiado, algunas veces ha tenido que ser antes. En el que más secretarios se cambiaron fue en el de Desarrollo Social".

En marzo al dar el discurso inaugural, se lo notó enojado tanto con sus propios concejales como con el gobierno provincial, más específicamente con Saunders y Alonso, quienes considera que se hacen los desentendidos en muchos aspectos. Ya que formaron parte del gobierno y tienen cercanía. Considera que podrían adelantarse a los problemas, evitarlos y proveer una solución para la población.

"Parece que ellos hoy desconocen que fueron en la misma boleta que Arcioni, desconocen su origen partidario. Uno debe hacerse cargo de estas cosas. Hay cosas que pasaron y se hacen los distraídos. Ellos tendrían que ser, integraron la lista con el gobernador, pueden llamar por teléfono antes de las cosas pasen, anticiparse a los problemas para que no ocurran. Pareciera que fueran de otro partido que no tienen nada que ver.

Para finalizar, afirma que "a menos que haya otra razón, cumplo con lo que firmo", aunque se considera más cauto que antes, ratifica todo lo dicho en la presente nota.