El Hospital Zonal Esquel Banco de Sangre convoca de forma urgente a donantes del grupo y factor “0” Positivo para atender la actual demanda sanitaria en la localidad.

Los turnos se coordinarán previamente, a través del llamado o comunicación de Whatsapp al número: 02945-15547305.

Requisitos:



• Edad : 18 a 65 años

• Menores de 18 ( con autorización de los Padres )

• Llevar DNI

• Ingerir Líquidos

• No venir en Ayunas

• Evitar Lácteos

• No Ingerir Grasas

• No haber Tenido Tatuajes en los últimos 6 meses

• No estar Engripado , ni con síntomas compatibles con Covid_19

• No haber tenido Cirugías en el último año

• Si estas tomando medicamentos esperar 1 Semana.