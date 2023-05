Hoy en Firma y Aclaración, Adriana Garrido, Doctora y precandidata a intendente de Trevelin por Partido Radical, fue invitada a hablar sobre el proceso electoral en la provincia de Chubut.

En Trevelin, el actual intendente peronista, Héctor Ingram, parece no tener oposición. Sin embargo, en el espacio Cambiemos hay al menos dos precandidatos; Horacio Massaccesse y la doctora Adriana Garrido.

Se formó en la Universidad de Buenos Aires y comenzó a trabajar en el año ’99 como médica en Buenos Aires; luego se mudó a Mar del Plata, donde completó su residencia en cuidados intensivos en un gran hospital, con 20 camas de terapia intensiva. Garrido trabaja actualmente como jefe de internación en el hospital de Esquel.

En cuanto a la motivación para postularse como intendenta, ella cuenta que ha estado ocho años a cargo como presidenta de los Bomberos Voluntarios de Trevelin, recalcando su amor por la institución y su trabajo en la comunidad. Considera que tanto este trabajo, tanto como el de terapista, “además de aprender como profesional, te forma como persona”.

Reflexiona acerca de los desafíos de ser intendente y sobre la importancia de contar con un equipo sólido para gestionar problemas como la reparación de calles, la gestión de residuos y la seguridad.

Garrido enfatizó la necesidad de centrarse en los aspectos positivos de Trevelin en cuanto a la actual gestión, resaltando el edificio de la Municipalidad y el polideportivo.

Al mismo tiempo, piensa en trabajar para abordar cualquier problema que necesite mejorar, con un equipo que esté formado y que la ayude con los problemas que aún no tienen solución, como por ejemplo, los baches en las calles o el tratamiento de los residuos: “Siempre digo que te tenés que rodear de gente que sabe mucho más que vos”. Por lo tanto, plantea que hay que involucrarse y trabajar, tratando de hacer lo mejor posible. “Es un poco utópico, yo sé que soy medio naif, pero me parece que trabajando cada uno en lo que le corresponde, en su lugar, podemos mejorar el todo”.

“Me parece que la política y gestionar, es algo muy valioso. Durante mucho tiempo hemos visto casi como una mala palabra trabajar en política, y muchos no nos hemos querido involucrar. Me parece que eso es lo que nos ha llevado hoy a tener el país que tenemos”.

Observando el crecimiento turístico que ha tenido la ciudad de Trevelin en los últimos años, sobre todo extranjero, considera que hay que preguntarle a la comunidad qué es lo que quiere y cómo, para Garrido es algo fundamental tener en cuenta la opinión de los vecinos. “Trevelin ha tenido un espaldarazo turístico en el último tiempo, y tenemos miedo de no estar preparados para la circunstancia”.

Otra de las fallas que observa en cuanto a la gestión actual, es que el crecimiento de la ciudad no ha sido acompañado por inversiones en infraestructura pública, tanto agua, cloacas, como el tendido eléctrico considera que están atrasados, “vamos a necesitar fondos, seguro que se va a gestionar”.

Tiene decidido como primer concejal al licenciado en Ciencias Políticas Tegid Evans; eso no lo negocia porque lo considera indispensable para su gobernabilidad, ya que cree que es alguien que sabe lo que tiene hacer el Concejo Deliberante.

“No soy áspera, tengo la decisión de hacerlo, si no lo hago así, no lo hago. No sé si es decir que no me voy a dejar manejar, es una decisión que yo tomé, yo no vivo de la política, cuando conformamos esto lo hablamos, fue todo un desafío hacerlo”.