Integrantes de la Asamblea de Vecinos/as por el No a la Mina de Esquel hicieron uso de la Banca del Vecino para exponer el proyecto de declaración en rechazo al proyecto de Ley de Soberanía Energética presentado por el Gobernador Mariano Arcioni.

"Desde la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut (UACCH nos manifestamos rechazo al proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Mariano Arcioni y nuestro objetivo es que los concejos deliberantes se expidan al respecto", indicaron los vecinos.

"El proyecto se presenta como de soberanía energética entre comillas, pero su esencia está muy lejos de serlo. Es en verdad una apropiación retórica del paradigma de soberania energética", señaló el documento.

"Todas las promesas de desarrollo armónico de todas las comunidades energía asequible, a menos costo, de calidad, aplicación de criterios de calidad y seguridad uniformes no se ven reflejados en los artículos del proyecto porque no se establecen los instrumentos que den garantía de tal declaración", agregó.

En este marco, la presentación sostiene que se crearía una empresa provincial de energía eléctrica que establece la política energética. "El rechazo a este plan es el poder que se le otorgará a esta empresa que no es estatal, sino una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria en sus inicios, pero no se garantiza que esta situación se conserve a lo largo de los 99 años de vigencia del contrato", sostuvieron en este sentido.

Asimismo, los vecinos indicaron que el proyecto habilita a que el Estado Provincial venda sus acciones de la empresa a entidades nacionales e internacionales con la autorización de la Legislatura.

"El poder radicaría en que su función seria la organización y ejecución de la política electro energética, la generación, distribución y transporte de energía eléctrica. Sin embargo estamos aquí porque están en juego nuestros bienes comunes que el proyecto menciona como recursos naturales . El objeto de esta empresa es que tendría a su cargo la explotación de toda fuente de energía eléctrica y recurso energético renovable o no", agrega el documento.

"Aunque afirman no incluir la megaminería, nosotros decimos que lo hace en forma indirecta ya que no la excluye al decir fuente de energía eléctrica en todas sus formas. Los recursos naturales no renovables con potencial energético, en algunos casos críticos o estratégicos, presentes en el subsuelo chubutense son el cobre, el litio, las tierras raras, el uranio y en algún momento la energía nuclear", aseguraron.