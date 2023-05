Esta mañana, en el despacho del intendente Sergio Ongarato, se llevó a cabo una importante reunión de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones municipales que se realizarán el 30 de julio.

Al respecto, el concejal Diego Austin, uno de los precandidatos a intendente que participó de la reunión, sostuvo: "Fue una primera instancia de diálogo muy interesante. Pudimos consensuar e ir avanzando con los proyectos de cada uno. Tenemos que tener en cuenta que son momentos de definiciones y tenemos que ir viendo, más allá de las personas, qué visión de ciudad tiene cada uno. Las candidaturas de decidirán más adelante, porque tenemos hasta el 4 de junio. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando con lo que sería la unidad de un proyecto".

La precandidata a intendente, María Eugenia Estefanía, no estuvo presente. Sobre su ausencia, Austin expresó: "No sé, la verdad que no la vi. Estuvimos trabajando y dialogando. Yo soy convencido de que se dialoga con quien sabe escuchar y sabe exponer. Para mí fue una reunión importante porque fuimos avanzando en un montón de aspectos, en el marco que nos ha dejado el acta que se firmó en el comité provincial, que nos dio las pautas y marcos para trabajar con un proyecto en provincia ya consensuado y con un candidato que vamos a acompañar todos".

Con respecto a la unidad a nivel provincial con la fórmula Torres-Menna, el concejal indicó: "Vamos a apoyar la candidatura de Nacho Torres, porque creemos lo mejor para la provincia. Él tendrá a sus candidatos, pero nosotros tenemos que definir cosas puertas adentro en el frente. Lo podemos hacer por interna cerrada o de común acuerdo. Lo primordial y fundamental es trabajar en un proyecto en conjunto, buscar el diálogo y planificación de criterios. Lo importante es que las cosas se hagan y se proyecten. Las personas son algo secundario".

"La unidad se puede buscar de muchas formas. Se puede llegar por diálogo o en una interna. Lo que sí, tenemos que unificar los criterios de un proyecto en común. Siempre hubo diálogo y tenemos afinidad. No estamos todos peleados. Trabajamos en conjunto y siempre lo remarco, es lamentable que hayamos perdido una herramienta como las PASO que la gente elegía a su candidato. Hoy se hace puertas adentro y es complicado, porque cuesta llegar a acuerdos. Ahora estamos abiertos al diálogo, nos conocemos todos y trabajamos hace muchísimo tiempo. Lo que más en común tenemos es la vocación de servicio a la gente", agregó Austin.

Sobre la posibilidad de realizar internas dentro de Juntos por el Cambio, el precandidato a intendente manifestó: "En una posible interna, votarían los afiliados a la UCR y al PRO. Por mi parte, estoy trabajando en los avales. Se puede trabajar en consensos, pero también se van buscando avales para tener las cosas armadas".

Por último, Austin se refirió a dichos de Sergio Ongarato sobre radicales que tienen vocación para ser opositores. "Coincido con algunas apreciaciones. A veces es difícil llegar a consensos cuando no hay posibilidad de diálogos ni acuerdos. Se había convocado para mañana a una elección que era un tanto controversial y fuera del marco firmado por el comité provincial. Iba a ser de poca difusión y de poca afluencia de candidatos, en una cuestión arbitraria. Yo no firmé eso y Fabiana Vázquez tampoco lo hizo. Esta forma no es la correcta, porque no son tres personas las que van a decir quién representa a un partido", concluyó el edil del bloque Cambiemos.