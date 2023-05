Tamara Silva “estaba embarazada”, según contó su madre. “Al momento de ser asesinada ella estaba embarazadas de algunos meses”, dijo Laura Isabel Silva, madre de la joven quien ya tenía una hija de 2 años.

Tamara Silva tenía 21 años. Fue encontrada muerta al costado de la ruta que se dirige a Playa Kaiser de Puerto Madryn el viernes por la tarde. Su cuerpo estaba vestido con la misma ropa que llevaba puesta cuando fue vista por última vez el lunes por la noche.

La joven era madre de una niña de un año y estaba esperando su segundo bebé, según contó su madre, Laura Isabel Silva.

"Estaba embarazada de pocos meses, por eso sé que la herida nunca se cerrará. Me arrebató a mi hija de sus hermanos y de su hijita", publica el portal ADNSur.

La madre de Tamara solicitó que la justicia condene de por vida a Gustavo Solva por el homicidio de su hija, quién fue captado por cámaras de seguridad trasladando el cuerpo sin vida de la joven desde su casa hasta un descampado. Lo detuvieron cuando escapaba de la provincia. Solva fue detenido cuando intentaba dejar la provincia.

"A medida que la hija de Tamara crezca y me pregunte por su madre, ¿cómo podré responderle? ¿Cómo podré explicarle que su mamá ya no está con ella? Me gustaría tenerlo frente a mí y preguntarle por qué hizo esto", agregó.

La madre de la joven mencionó que aún conserva el último audio que su hija le envió antes de desaparecer. En el mensaje, Tamara le avisaba, cerca de las 2 de la mañana, que iba a llegar a la casa en un rato para tomar unos mates por la mañana.

"Todos los días mi nieta llora, todos nos sentimos así y siento impotencia, porque nadie me devolverá a mi hija", compartió sobre los dolorosos días que viven tras la aparición sin vida de Tamara.

“Lo único que pido es que se haga justicia por Tamara, porque esta persona dejó a una hijita sin su mamá, no la verá crecer”, concluyó visiblemente conmocionada. Y aclaró que “no está haciendo ninguna colecta” como se publicó en algunas redes sociales.