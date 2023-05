Adrián Collazos y Cristina Miloro son una pareja de profesores de matemáticas que viven en la ciudad de Esquel.

Hace 6 años, decidieron crear un canal de YouTube, con el fin de enseñar la materia e interactuar con sus seguidores cuestiones vinculadas a la misma.

Tal fue el éxito obtenido en esta propuesta, que hace un tiempo su canal, "Aprendiendo Matemáticas", llegó a los 100 mil suscriptores y en los últimos días fueron reconocidos por YouTube, con la placa de plata alusiva.

En diálogo con Red43, comentaron que la placa "tardó dos semanas en llegar; estábamos ansiosos; es una alegría enorme".

Ambos parecen no caer aún de lo logrado; "hace un tiempo teníamos un par de visitas; creció muchísimo, no me lo creo", destacó Cristina, con el deseo de compartir la felicidad con todo el mundo. Además, comentó que lleva la placa a los sitios donde da clases para que los alumnos puedan verla.

"El canal está creciendo muchísimo. El último mes tuvimos un millón y medio de reproducciones en el canal. Desde que empezamos, acumulamos 15 millones de visitas. Y el último mes, tuvimos 6 mil suscriptores nuevos"

En el canal, Adrián y Cristina, enseñan desde cuestiones básicas, como sumar, restar, multiplicar y dividir, hasta cuestiones como logaritmos, cuadráticas, etc.: "Queremos empezar integrales, armar cursos para que cualquiera que entre se pueda sacar dudas. Lo vamos a lograr; hay muchos chicos que no saben a dónde recurrir y nos consultan, nos mandan mensajes preguntando".

"La gente nos pide; grabamos con el celular y el micrófono; nos arreglamos con lo que tenemos y tratamos de ir mejorando"

"Agarramos envión y ahora no nos frena nadie", enfatiza, entre risas Cristina, anunciando además que también tienen TIK TOK, en donde enseñan el uso de la calculadora científica: "ya tenemos más de 600 mil seguidores; creció de una forma impresionante".

M.C.