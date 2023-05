Fabiana Vázquez no será candidata a intendente y señaló que no tuvo acompañamiento del Comité local de la UCR

La concejal Fabiana Vázquez en diálogo con Red43 se refirió a su decisión de no ser candidata a intendente en las elecciones municipales.

En este sentido, indicó que su determinación surgió a raíz de diferencias con el Comité local de la UCR.

"No fue una decisión fácil porque no estoy solo yo, sino que somos un equipo grande que venimos trabajando en esto hace mucho tiempo. Hubieron muchas cosas con las que no estuve de acuerdo sobre cómo se hacían y eso fue el detonante", indicó.

"Uno tiene que dejar de lado las cuestiones personales y pensar en el conjunto. Siempre traté de llegar al consenso, que unifiquemos criterios, que tengamos una lista de unidad, eso hablaba bien como partido porque nosotros siendo gobierno no podíamos estar divididos", sostuvo.

En este sentido, destacó que hay que tener "madurez política para ver mas allá y tratar de llegar a un acuerdo para seguir construyendo y seguir siendo gobierno".

Asimismo, indicó que la mesa de conducción de la UCR local no cumplió con la función que debía y no fue orgánica, como lo indica uno de los principios del espacio polìtico.

"No sentimos el acompañamiento, siempre estuvo direccionado hacia un candidato. No se puede avanzar y por eso prefiero hacer un paso al costado", indicó.

Si bien declinó su precandidatura a la intendencia, Vázquez aseguró que continuará trabajando junto a su equipo dentro de Juntos por el Cambio.

"Sigo manteniendo reuniones con mi equipo, nosotros vamos a continuar construyendo hacia el futuro. Por ahora desde mi lugar como afiliada y el lugar que me toca hoy en el Concejo Deliberante", resaltó.

C.S.