Adrián Maderna anunció su candidatura a Gobernador

Maderna terminó con los misterios y señaló que buscará llegar a Fontana 50 por medio del Partido Renovación y Desarrollo, el cual llevó a Claudio Paredes a buscar la intendencia de Trelew en las últimas elecciones locales.

El mandatario se despegó del Frente Arriba Chubut, elegido por los representantes del PJ y dijo que "no quiero criticar a nadie por los medios, lo haré cara a cara después del 26" agregando que "con Ricardo Sastre no he hablado en los últimos tiempos".

Nombró a quienes acompañarán en distintas localidades como Javier Comparada en Esquel, Miguel Mongilardi en Río Senguer, en José de San Martín, Adrián Monsalvo, entre otros.

M.C.