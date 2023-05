Luciana Grimolizzi y Lucía Molina, brindaron una conferencia de prensa para detallar sobre la llegada de un festival de divulgación científica a Esquel. Se trata de Pint of Science, un sello de nivel global, que propone charlas divertidas y relevantes sobre investigación científica en un formato accesible para todo público, en un bar.

La cita es lunes 22 y martes 23 de mayo a las 19 hs en la cervecería Blest. Habrá, además, juegos, premios, bandas en vivo, happy hour extendido y un menú científico especial.

"Este festival se realiza desde el año 2013 y llega por primera a vez a Esquel. En 2023 se realiza en más de 400 ciudades del mundo; en Argentina, será en ocho y Esquel es una de las elegidas. Esperemos que la gente lo reciba con entusiasmo", destacaron las organizadoras.

La idea es proporcionar una plataforma que permita a la ciudadanía discutir la investigación con las personas que la llevan a cabo en espacios no académicos, relajados y divertidos. El festival está gestionado por personas voluntarias y fue impulsado por una comunidad de investigadores en Londres en 2012.

"Las reservas han ido explotando, les aconsejamos que saquen su entrada. El lugar va a estar lleno"

Las reservas se pueden realizar de manera online en https://www.pintofsciencear.com/presquel

"Somos un grupo de amigos becarios voluntarios; los chicos se prendieron con la nueva idea y trabajaron un montón. La idea es sumar más temáticas y más gente a futuro"

Cronograma:

Lunes 22 - CONEXIONES VIVAS: DESCUBRIENDO LA RELACIÓN ENTRE LOS SERES VIVOS Y SU ENTORNO



- Sin abejas no hay paraíso. Susana Rizzuto y Rosa Manzo, entomóloga y acaróloga.

- Los hongos y el otoño. Descubriendo la Funga patagónica. Gabriela González, micóloga.

- ¿Un hongo puede convertirte en zombie? Una mirada científica a The Last of Us. Belén Pildain, micóloga.

- En busca de las plantas olvidadas: memorias de un saber andante. Soledad Molares, etnobotánica.



Cierre: música en vivo con Facundo Miranda Justo.



Martes 23 - EXPLORANDO EL MUNDO DEL HIELO



- Sin agua no hay birra: ¿Por qué los arroyos tienen agua cuando no queda nieve en la montaña? Agustina Reato, geóloga.

- The winter si coming. Andiperla reinará una vez más. Pablo Pessacq, entomólogo.

- Antártida y observatorios: la pareja científica del siglo. Lucas Merlo, meteorólogo.



Cierre: música en vivo con La Filo Groove Band.

M.C.